IDM News: MotoGP-Geschenk und schnelle Autos

Langsam, aber sicher formiert sich das Teilnehmer-Feld der IDM. Schon vor den ersten Punkten werden Prämien ausgelobt. Vor dem Saisonstart in Oschersleben sind noch allerlei Testfahrten im Angebot.

Im Mai beginnt die Saison 2025 der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben. Vorher testet dort die DTM. Selbst fahren kann man in Frankreich. Und Aprilia lässt für junge Talente was springen.

Nettes MotoGP-Geschenk

«Wir sind in dieser Saison offizieller Poolpartner der IDM und unterstützen einen unserer Aprilia-Händler dabei, mit der RS 660 anzutreten», heißt es auf der Chefetage des deutschen Importeuers. «Darüber hinaus stehen wir in Kontakt mit anderen Rennteams, die Interesse an einer Teilnahme auf Aprilia bekundet haben. Eine Überraschung haben wir auch für die Fahrer reserviert: Wir laden den besten Aprilia-Fahrer aus dem Feld ein, unsere MotoGP-Fahrer während des GermanGP auf dem Sachsenring zu treffen und sie am Rennwochenende als Rider's Assistant während der Startaufstellung zu unterstützen.» Schnell fahren lohnt sich also nicht nur in Sachen IDM-Punkte, nebenbei kann noch eine Sachsenring-Besuch rausspringen.

Schnelle Autos gucken

Die IDM beginnt in diesem Jahr in der Motorsport Arena Oschersleben. Das Rennen findet im Mai statt. Gut einen Monat vorher kann man Autos beim Schnellfahren zusehen. «Der offizielle DTM-Testtag findet am 2. April 2025 in der Motorsport Arena statt», werben jetzt die Streckenbetreiber, «und ihr könnt für 5 Euro Eintritt dabei sein.»

Frankreich-Rundfahrt

In wenigen Wochen beginnt für viele Teams und Fahrer die neue Rennsaison auf den verschiedenen Rennstrecken Europas. Doch bevor es um wertvolle Punkte geht, gibt es diverse Testmöglichkeiten. Speziell für Fahrer aus dem süddeutschen Raum und der Schweiz bietet sich diese Gelegenheit am Wochenende vom 19. und 20. April auf dem Circuit de Mirecourt, nur etwa 150 Kilometer von Straßburg entfernt. «Die Anlage im östlichen Teil der Vogesen, die erst im letzten Jahr eröffnet wurde, war innerhalb kurzer Zeit bei der Fahrer sehr beliebt», versichert der Veranstalter. «Das interessante Layout der 3,7 km langen Strecke ist sehr flüssig ausgelegt. Eine schnelle, ein Kilometer lange Top-Speed Streckenpassage wechselt mit dem technisch anspruchsvollen Streckenteil und den verschiedenen Kurvenkombination ab.» Diesen Fahrspaß können die Teilnehmer an zwei Tagen mit mindestens fünf Trainingseinheiten genießen. Die Gruppen werden in verschiedene Leistungslevel eingeteilt. Die Teilnahmegebühr beträgt 370 Euro für Solo-Motorräder, bzw. 440 Euro für Seitenwagen. Alle weiteren Infos zur Anmeldung und Veranstaltung sind auf der Homepage unter www.klassik-motorsport.com hinterlegt.

Beeindruckender Start

Für Dylan Czarkowski beginnt mit dem Aufstieg von der IDM Supersport 300 in die IDM Supersport ein neuer Lebensabschnitt. «Erster Test mit der neuen Maschine ist geschafft», berichtete der Yamaha-Pilot unlängst von seinem Ausflug ins spanische Cartagena. «Was für ein Biest. Ich habe definitiv viel gelernt und wir wissen, wo wir uns verbessern können. Insgesamt war es ein Test mit großem Erfolg. Vielen Dank an das Team für die harte Arbeit und die ständige Hilfe.»