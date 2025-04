IDM News: BSB, DLC und MotoGP-Tickets

Rund um die IDM tut sich vier Wochen vor dem Start in die Saison 2025 einiges. In Spanien wird getestet, rund um Hockenheim kann man selber fahren und die IDM verlost MotoGP-Tickets.

Das Team um Vorjahresmeister Ilya Mikhalchik stellt sich vor, ein Österreicher und ein Niederländer üben in Spanien, in Hockenheim kann am Harley fahren und der Ticket-Shop hat ein Osterei im Angebot.

Mikhalchiks neuer Job

Michael Laverty, der zehnmalige BSB-Laufsieger, wird mit seinem MLav Racing Team in der diesjährigen BSB-Saison dabei sein. Mit Richard Kerr, dem Superstock-Meister aus dem Jahr 2023, wird er in die Superbike-Kategorie aufsteigen. In der Superstock-Klasse der BSB kommt der IDM Superbike-Meister Ilya Mikhalchik 2025 zum Einsatz. Dies ist damit das neueste Team in Michael Lavertys Zeit als Teambesitzer und wird sich damit bei seinen derzeit bestehenden Teams in der Moto3-Weltmeisterschaft, der JuniorGP-Weltmeisterschaft, dem European Talent Cup und dem R&G British Talent Cup einreihen.

Vorbereitung in Spanien

Anfang April absolvierte das IDM-Team SWPN vier Testtage in Spanien. Mit dem Österreicher Jan Mohr auf der Yamaha YZF-R1 und dem Niederländer Dylan Czwarkowski auf der Yamaha YZF-R6 wurde ein positives Testprogramm auf den Rennstrecken von Valencia und Alcarras absolviert. «Das Ergebnis», so das Fazit, «viel Fahrzeit, viele Runden und ein Aufwärtstrend bei beiden Fahrern, mit dem wir durchaus zufrieden sein können. Auf zum nächsten Test.»

Probefahrt in Hockenheim

Am Karsamstag ist wie üblich der Deutsche Langstrecken Cup DLC auf dem Hockenheimring am Start. Als Bonbon sind Probefahrten mit den neuesten Modellen von Harley Davidson am 19. April auf den Strassen rund um Hockenheim möglich. Vorab kann man sich für das gewünschte Motorrad anmelden. Probefahrten finden im Stunden-Takt von 10 – 18 Uhr statt, wobei die letzte Runde um 17 Uhr startet, damit alle Besucher wieder pünktlich zum Zieleinlauf zurück sind.

IDM Ticket plus MotoGP-Eintritt

«Ob allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie: Erlebe hautnah, wie sich europäische Top-Fahrer in der höchsten deutschen Motorradrennsportserie messen», so werben aktuell die Verantwortlichen der IDM. «Spüre das Kribbeln am Streckenrand, blicke hinter die Kulissen im geöffneten Fahrerlager und komm den Stars von Angesicht zu Angesicht ganz nah. Und als wäre das nicht schon Highlight genug, wartet noch ein echtes Bonus-Ei auf Dich: Unter allen Ticketkäufen bis einschließlich Ostermontag, den 21. April 2025, verlosen wir 3 x 2 Tribünentickets und 3 x 2 Stehplatztickets für das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring vom 11. bis 13. Juli 2025! Mit etwas Glück liegt also nicht nur IDM-Spannung, sondern auch ein echtes MotoGP-Highlight in Deinem Osternest.» Unter idm.de/tickets Karten für das IDM-Rennen der Wahl kaufen – und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen gibt es hier.