Intermot 2025 im IDM-Rennfieber

Anfang Dezember gibt es wieder viel zu sehen bei der Messe Köln. Es werden auch wieder zahlreiche IDM-Team vor Ort sein und damit für die Serie und sich selbst werben. Meisterfeier inklusive.

«Gestern noch beim Finale der Weltmeisterschaft, heute schon mit den Renntrucks in den riesigen Hallen der Intermot», so werben aktuell die Macher der Messe. Wer tatsächlich aus dem WM-Paddock den Weg zur Messe findet, verraten die Verantwortlichen noch nicht. Einige hatte sich ja bereits bei der Eicma in Mailand die Klinke in die Hand gegeben.

Vom 4. bis 7. Dezember 2025 präsentieren sich in Köln die wichtigsten Teams der IDM und geben Einblicke in die Welt des professionellen Motorradrennsports. Vor Ort stehen die Fahrer der Champion-Teams den Rennsportbegeisterten für Fragen, Gespräche und Selfies zur Verfügung. Am Freitag, den 05. Dezember präsentiert sich die Intermot dann erstmals als Gastgeber der IDM-Meisterehrung.

An allen Messetagen mit dabei sind die Top-Teams von Honda, BMW und Yamaha. Und auch Privatteams machen sich im Dezember auf den Weg nach Köln. Die Meisterdichte ist hoch, bringen doch zusätzlich Offroad- und Motocross-Teams gemeinsam mit Veranstaltern authentische Motorsport-Atmosphäre in die Messehallen.

Wer die Meister von morgen sehen will, ist dabei, wenn der Nachwuchs sein Können zeigt. Bis zu 32 Auszubildende aus den Bereichen Zweiradmechatronik und Kfz-Mechatronik Fachrichtung/Schwerpunkt Motorrad des Intermot-Wettbewerbs #motorradazubi treten von Donnerstag bis Sonntag gegeneinander an, schrauben vor Publikum an aktuellen Motorrädern und kämpfen um attraktive Preise.

IDM Termine 2026

08.05.-10.05.2026 Sachsenring

29.05.-31.05.2026 Brünn (CZ)

26.06.-28.06.2026 Most (CZ)

31.07.-02.08.2026 Oschersleben

14.08.-16.08.2026 Assen (NL)

04.09.-06.09.2026 Nürburgring

25.09.-27.09.2026 Hockenheim