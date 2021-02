Was wird aus dem IDM-SBK-Team HPC-Power? 24.02.2021 - 17:00 Von Esther Babel

IDM Superbike © Wiessmann Daniel Kartheininger bespricht sich mit Hertrampf

Ob das Team HPC-Power in der Saison 2021 in der IDM Superbike dabei sein wird, und wenn, dann mit was und mit wem ist aktuell noch unter Verschluss. Nach dem Ausstieg von Suzuki muss sich Hertrampf umschauen.