Reiterberger ab Schleiz zurück in der IDM Superbike

BCC Racing holt sich Topfahrer ins Boot. Nach der Trennung des Teams BCC Racing und dem Niederländer Ricardo Brink, holt sich das Team aus Heilbronn prominente Verstärkung. Markus Reiterberger kommt zurück.

Der dreifache deutsche SBK1000-Meister, STK1000-Europameister und BMW-EWC-Fahrer wird bei dem Event auf dem Schleizer Dreieck in einer Woche die BMW S 1000 RR des BCC Racing Teams lenken. Für die beiden Events in Spielberg und Hockenheim steht, durch die Zusammenarbeit mit der Firma MRP Motorsport Racing Parts & Tyres von Reiterbergers Manager Werner Daemen, eine BMW M 1000 RR zur Verfügung.

Bei der IDM auf dem TT Circuit in Assen in den Niederlanden muss Reiterberger leider aussetzen, da am selben Wochenende ein Test mit dem BMW-Langstrecken-Werksteam von EGS-alpha-Van Zon-BMW Teamchef Werner Daemen stattfindet. Für die IDM-Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich und das Saisonfinale auf dem Hockenheimring ist der 27-jährige Obinger aber wieder fest eingeplant.

Die Saison 2021 für das BCC Racing Team von Andy Gerlich zu beenden, soll aber nur der Grundstein für eine weitere Zusammenarbeit sein. Reiterberger, Daemen und Gerlich sprechen bereits über weitere Möglichkeiten für die kommende Saison.

«Natürlich freue ich mich sehr, dass wir Reiti für unser Team gewinnen konnten», erklärt Andreas Gerlich, BCC Racing. «Mit der Erfahrung, die er mitbringt, können wir uns keinen Besseren vorstellen. Ich kenne Markus seit seiner Kindheit und schätze ihn und seinen Vater sehr, daher bin ich besonders glücklich, dass er mit uns wieder in die IDM zurückkehren wird.»

«Meine Firma MRP Motorsport Racing Parts & Tyres bereitet für Andy Gerlich und sein Team BCC Racing die BMW M 1000 RR vor, die Markus dann auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim fahren wird», fügt Daemen an. «Für mich ist wichtig, dass Markus gut im Training steht und für BCC Racing gute Ergebnisse erzielt. Die Asiatische Meisterschaft sollte ihm das Training gewähren, aber leider konnte diese nicht stattfinden. Für einen Rennfahrer ist es immer auch gut, zu trainieren, seine Leistung unter Druck abzurufen, das kann er im Rahmen der IDM sehr gut machen. Wenn die Zusammenarbeit zwischen MRP Motorsport Racing Parts & Tyres und BCC Racing für die drei Veranstaltungen gut läuft, dann werden wir uns sicher auch über weitere Projekte für 2022 unterhalten.»

«Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit», versichert Reiterberger. «Ich habe schöne Erinnerungen an die letzten Jahre in der IDM. Ich bin also dankbar, dass ich durch meinen Manager Werner und mit BCC Racing auf der BMW die Gelegenheit bekomme, wieder in die Meisterschaft zurückzukehren. Ich werde mein Bestes geben, um für das Team gute Ergebnisse einzufahren. Für mich ist es wichtig, Sprintrennen zu fahren, um ordentlich trainieren zu können. Die Saison 2021 werde ich, soweit es mir meine anderen Verpflichtungen erlauben, für BCC Racing zu Ende fahren. Besonders auf das Rennen in Schleiz freue ich mich sehr. Schleiz ist nicht nur meine Lieblingsstrecke, auch die Stimmung mit den Fans ist dort immer ganz besonders.»