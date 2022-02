Kamil Krzemien (BMW) kann neben IDM SBK auch EWC

Der Pole ist für die IDM Superbike Saison 2022 ins Meister-Team BCC-alpha-Van Zon-BMW eingestiegen. Doch auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft sind seine Dienste im Team LRP Poland gefragt.

Das Team LRP Poland startet in bewährter Besetzung erneut in die komplette Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Bartlomiej Lewandowski, Kamil Krzemien, Dominik Vincon und Bartlomiej Moranski werden den Gasgriff der gelb-schwarzen BMW S1000RR übernehmen. Das Team wurde 2009 gegründet und gewann bereits in seiner zweiten Saison die polnische Motorradmeisterschaft in der Kategorie Superbike. 2016 debütierte Bartlomiej Lewandowskis Team in der FIM EWC-Weltmeisterschaft, 2020 wurde er selbst der höchstplatzierte Pole in der Geschichte der Serie.

Die Saison 2022 wird die dritte sein, in der das polnische Team mit einer bewährten Besetzung antritt. Zu Lewandowski und dem ehemaligen IDM-Piloten Vincon gesellt sich wieder der erst 21-jährige Kamil Krzemien, der als BMW-Fahrer auch in der deutschen IDM Superbike-Meisterschaft antritt. Bartlomiej Moranski wird in das Team zurückkehren und als Reservefahrer am Training und der Qualifikation teilnehmen. Der 28-Jährige, der unter anderem auf einer BMW S1000RR in der Italienischen Meisterschaft unterwegs war, gab 2019 beim Acht-Stunden-Rennen in Oschersleben sein Debüt in der EWC in den Farben von LRP Poland.

Bei allen fünf der bisher geplanten Rennen der EWC wird das Team LRP Poland wieder die neueste BMW S1000RR auf Pirelli-Reifen einsetzen und hofft auf einen regelmäßigen Kampf um die Spitzenplätze. Die Saison beginnt Mitte April mit den 24 Stunden von Le Mans in Frankreich und endet im Dezember in Asien. Überschneidungen mit der IDM gibt es aktuelle keine.

«Dies wird unser siebtes Jahr in der Weltmeisterschaft sein, unser drittes in der gleichen Besetzung und unser zweites auf der neuesten BMW S1000RR», sagt Teamchef und Fahrer Bartlomiej Lewandowski. «Ich bin überzeugt, dass sich diese Stabilität auszahlen wird und wir wieder um vordere Positionen kämpfen können. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, Polen auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt zu vertreten, sondern auch, jungen, talentierten Fahrern eine Chance zu geben, sich zu entwickeln. Ich bin sehr glücklich, dass ein erfolgreiches Debüt in der IDM Superbike in unseren Farben Kamil die Tür geöffnet hat, um BMW-Werksfahrer in dieser Serie zu werden. Gleichzeitig werden wir gemeinsam bei den Weltmeisterschaften weiter um die bestmöglichen Ergebnisse kämpfen.»

«Wir starten in unser drittes gemeinsames Jahr in der Weltmeisterschaft mit großen Ambitionen», fügt Kamil Krzemien an. «Die letzte Saison war geprägt vom Sammeln von Erfahrungen und dem Kennenlernen des neuen BMW S1000RR Modells. In diesem Jahr wollen wir dieses Wissen nutzen und um gute Platzierungen kämpfen. Wir kennen und verstehen uns perfekt, und deshalb können das ganze Team und ich das erste Rennen kaum erwarten. Ich möchte Bartlomiej, dem Teamchef, für sein Vertrauen in den letzten Jahren danken. Er gab mir die Chance, mich nicht nur in der Weltmeisterschaft sondern auch in der IDM Superbike weiterzuentwickeln, was mir für diese Saison den Status eines BMW-Werksfahrers einbrachte. Vielen Dank an das gesamte Team und unsere Sponsoren. Wie immer zählen wir auch auf die leidenschaftliche Anfeuerung der polnischen Fans, denen wir in unseren sozialen Medien und in den Team-Vlogs auf YouTube traditionell viel Material hinter den Kulissen zeigen werden.»