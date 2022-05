Sandro Wagner: Gelungener Einstand in der IDM SBK

Sandro Wagner vom Team MotoLife freute sich bei seinem ersten Auftritt als IDM-SBK-Stammfahrer über eine satte Punkteausbeute. Nach den zwei Rennen auf dem Lausitzring liegt er als bester Neueinsteiger auf Gesamtrang 9.

Auf den Vize-Meister-Titel im Pro Superstock-Cup 2021 folgte für Sandro Wagner in dieser Saison der nächste Schritt. Gemeinsam mit dem Team MotoLife von Andreas Köder startet der 20-Jährige in der IDM Superbike, wo er im vergangenen Jahr schon zwei Gastauftritte absolvierte. Auf dem Red Bull Ring landete er dabei auf den Rängen 19 und 17. Beim Doppelstart auf dem Hockenheimring sicherte sich Wagner nicht nur seinen ersten Sieg im Pro-Superstock-Cup, sondern mit Platz 14 in Lauf 1 auch sein erstes Top-15-Ergebnis in der IDM Superbike.

Beim IDM-Auftakt auf dem Lausitzring gab der BMW-Pilot ebenfalls eine gute Figur ab. Im Qualifying stellte er seine M 1000 RR auf den 13. Startplatz und feierte mit Platz 9 in Lauf 1 sein erstes Top-10-Resultat. «Das Ergebnis war deutlich besser als erhofft», bestätigte Wagner. «Wir haben zunächst erst einmal die Punkte angepeilt, dieses Ziel gleich im ersten Rennen zu übertreffen ist natürlich großartig.»

Im zweiten Lauf durfte der aus Ofterdingen stammende Schwabe aufgrund des Reverse-Grid-Verfahrens von Startplatz 6 ins Rennen gehen und schoss zu Beginn bis auf Position 3 vor. Nach 16 Runden überquerte er den Zielstrich als Achter und war damit bester Klassenneuling. Während Wagner in Lauf 1 noch 40 sec hinter Sieger Markus Reiterberger ins Ziel kam, verkürzte er den Rückstand im zweiten Rennen auf knapp 24 sec.

Mit Platz 9 und 8 sammelte Wagner insgesamt 18 Zähler und liegt damit aktuell auf dem neunten Tabellenrang. «Ich freue mich, die Saison mit derart guten Ergebnissen begonnen zu haben. Ich bin rundum zufrieden mit dem Motorrad und auch mit meinem Team, das einen klasse Job abgeliefert hat. So kann es weitergehen.»