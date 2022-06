IDM Most: Reiterberger rockt das erste SBK-Rennen

Auch von Erkältung und WM-Konkurrenz lässt sich BMW-Pilot Markus Reiterberger nicht vom Siegen abhalten. Platz 2 für Florian Alt. Party-Stimmung bei Honda mit Platz 3 von Leandro Mercado. Leon Haslam wird Vierter.

Bestes Wetter begrüßte die 27 IDM-Superbike-Piloten im tschechischen Most zu ihrem ersten Rennen. Doch die Schikane nach der Start-Ziel-Geradem schlug ein weiteres Mal zu. Während die Spitze, angeführt vom Pole-Setter Markus Reiterberger, flott durch die erste Schikane zirkelte, rappelte es im Mittelfeld. Daniel Kartheininger flog ab und Gabriel Noderer musste dadurch ebenfalls dran glauben. In Runde 2 patzte Reiterberger auf der Bremse in Kurve Nummer 1. Damit ging Leandro Mercado erst einmal mit der Honda in Führung, allerdings gleich wieder unter kräftigem Druck durch Reiterberger. Den besten Zuschauerplatz hatte Florian Alt knapp dahinter auf Rang 3. Auch Leon Haslam baute einen Schnitzer und Jan Mohr nutzte die Chance, um am Briten vorbei auf Rang 4 zu gehen.

In Runde 3 quetschten sich Reiterberger und gleich auch Alt an Mercado vorbei, der sich aber nicht abschrecken ließ und sich wieder an Alt vorbeizwängte. Doch Alt stand unter Druck, um den Anschluss an den Führenden Reiterberger nicht zu verpassen. Eine Sekunde dahinter amüsierten sich Mohr, Haslam, Vladimir Leonov und Toni Finsterbusch miteinander. In Runde 5 schaffte Alt den Weg vorbei an Mercado, doch der hält wieder mit enormer Honda-Power dagegen. Doch Alt bleibt auf dem zweiten Rang. Reiterberger hatte da aber schon einen Vorsprung von zwei Sekunden.

Für die Action waren in dieser Phase des Rennens Mohr, Haslam, Leonov und Finsterbusch zuständig. Dadurch verloren die Verfolger allerdings den Anschluss an die Spitze, die sich durch 1:34 min.-Zeiten immer weiter absetzten. Schnellster Mann an der Spitze Markus Reiterberger, der sich Meter für Meter absetzen konnte, während sich Alt noch gegen die Angriffe von Mercado wehren musste.

Reiterberger, der sich in den vorangegangenen Tagen noch mit einem fiesen Infekt rumquälen musste, zog unbeeindruckt seine Runden und hielt die Verfolger mit mittleren 1.34er-Runden gut in Schach. Mercado, der wie Haslam mit dem weichen Reifen unterwegs war, wartete hinter Alt auf seine Chance. Doch am Ende musste sich der Honda-WM-Gast dem IDM-Piloten geschlagen geben und sich mit Rang 3 zufriedengeben. Prickelnder war dagegen der Kampf um Platz 4. Haslam spielte seine gesamte Erfahrung aus und eroberte in der letzten Runde noch den vierten Platz und damit auch die Pole-Position für das zweite Rennen am Nachmittag.

IDM Superbike Most Ergebnis Rennen 1

1. Markus Reiterberger

2. Florian Alt

3. Leandro Mercado

4. Leon Haslam

5. Toni Finsterbusch

6. Jan Mohr

7. Vladimir Leonov

8. Julian Puffe

9. Ricardo Brink

10. Pelijn Bijsterbosch

11. Rob Hartog

12. Nico Thöni

13. Kamil Krezemien

14. Philipp Steinmayr

15. Leon Langstädtler

16. Maec-Reiner Schmidt

17. Come Geenen

18. Jeroen Hilster

19. Paul Fröde

20. Daniel Rubin

21. Thomas Hainthaler

22. Max Schmidt

23. Marc Neumann

24. Björn Stuppi