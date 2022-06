Jan Mohr legt sich mit WM-Pilot Haslam an 27.06.2022 - 13:36 Von Esther Babel

In der IDM Superbike wird auch für Jan Mohr die Luft an der Spitze dünner. An seinen Start-Fähigkeiten will der Österreicher unbedingt noch etwas tun. Denn vom Speed her passt es in Sachen Podest, nur beim Start hakt es.