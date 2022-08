Eugene Laverty: IDM-Start in Assen gestrichen

BMW Racing Team beim Besuch der IDM in Assen alleine hochhalten. Laverty kümmert sich derweil um seinen lädierten Arm.

Alle Fans der IDM Superbike hatten sich nach der Ankündigung des Bonovo action BMW Racing Teams, mit ihren WM-Piloten Loris Baz und Eugene Laverty bei der IDM Superbike in Assen einen Gaststart zu machen, darauf gefreut, den direkten Vergleich zwischen den IDM-Herren und den beiden WM-Piloten auf der Strecke zu erleben. Doch jetzt kommt Loris Baz alleine.

Eugene Laverty (IRL) kämpfte zuletzt beim WM-Lauf in Most noch immer mit Funktionseinschränkungen in seinem verletzten rechten Arm. Er startete vom 20. Startplatz aus und belegte im ersten Rennen Platz 19 und in der Superpole Platz 18. Am Sonntagnachmittag entschied Laverty dann, dass das Risiko, mit dem geschwächten Arm zu fahren, zu groß sei und verzichtete auf die Teilnahme am zweiten Rennen.

«Es war wieder wie in Donington», beschrieb er nach Most die Problematik. «Meine Leistung lag weit unter dem, wozu ich fähig bin und was das Team verdient hat. Ich hatte wieder ein wenig mit meinem Arm zu kämpfen, aber zusammen mit Jan, dem Physio des Teams, haben wir am Freitagnachmittag einen großen Schritt gemacht. Wir haben etwas gefunden, das es mir erlaubt, zu fahren, aber der Stress, ein Superbike zu fahren, machte es immer schlimmer. Nach dem Superpole-Rennen funktionierte mein Arm wirklich nicht mehr richtig, so dass wir die schwierige Entscheidung treffen mussten, das Rennen nicht zu fahren, da es nicht sicher war.»

«Jetzt ist es an der Zeit, dieses Problem zu beheben», meint Laverty, «damit ich in guter Form zurückkehren kann.» Auch Teamchef Michael Galinski bestätigte jetzt den für Laverty gestrichenen Assen-Ausflug. Die WorldSBK befindet sich für die nächsten Wochen in der Sommerpause. Das siebte Rennen der Saison findet vom 9. bis 11. September in Magny-Cours (F) statt. Zeit für Laverty, seine Verletzung auszukurieren.