IDM News: Fan-Shop, Nachhilfe, Ehrung und Testtermine

Die IDM hat Pause, bis es vom 12. bis 15. August 2022 im niederländischen Assen weitergeht. Da bleibt Zeit, um Danke zu sagen, das Lager aufzufüllen und Ehrungen entgegenzunehmen.

Markus Reiterberger hat auf dem Schleizer Dreieck den Doppelsieg der IDM Superbike geholt und ist jetzt dabei, die Koffer für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka/Japan zu packen. Doch das Lager ist voll. Jörg Teuchert wird geehrt und neue Testtermine sind im Angebot.

Danksagung

Der MSC Schleiz hat mal wieder ein IDM-Wochenende erfolgreich abgewickelt und freut sich mit den Mitgliedern, Teilnehmern und Fans über ein gelungenes Wochenende: «Wir sagen DANKE für ein absolut tolles Wochenende mit euch allen. 30.500 Gäste haben das Wochenende wieder zu einem unvergesslichen Event gemacht. Wir wünschen allen Fahrern, die sich verletzt haben, eine schnelle und komplikationslose Genesung. Wir sagen Danke an jeden einzelnen Helfer und Unterstützer und vor allem sagen wir danke an euch Besucher, dass ihr uns so die Treue haltet und für eine super Stimmung sorgt.»

Shopping-Center

«Das Fanshop-Lager ist wieder gut gefüllt», verkündet IDM Superbike-Leader Markus Reiterberger. «Nach dem grandiosen Wochenende zur IDM in Schleiz ist mein Online-Shop jetzt wieder aufgefüllt und wir haben wieder fast alles für euch auf Lager. Während der Zeit, in der ich in Suzuka und Assen bin, werden die Bestellungen entgegengenommen. Verschickt wird aber erst nach meiner Rückkehr nach dem 15. August. Wartet nicht zu lange, auch dieser Bestand ist wieder begrenzt verfügbar. Nur solange der Vorrat reicht.»

Job-Börse

Die Firma Krämer Motorcycles sucht Verstärkung. Auf dem Wunschzettel steht ein Entwicklungsmechaniker (m,w.d) für Sonderfahrzeuge. «Was du mitbringen solltest», so die Krämer-Chefetage, «ist eine technische Ausbildung (Industriemechaniker, KFZ Mechaniker, Landmaschinenmechaniker) und gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Die Fähigkeit, technische Zeichnungen zu lesen, konventionell zu drehen und zu fräsen, zu schweißen (MIG und WIG) und wünschenswert wären gute Englischkenntnisse.» Was die Firma dafür zu bieten hat, erfährt man direkt beim Chef. Kontakt: Tel. 08631/394530 oder 0176/99641562 oder per Mail bei s.kraemer@kraemer-motorcycles.com.

Lernen vom Meister

Vom 2. bis 4. November 2022 kann man sich bei MRP, dem Team rund um IDM-Leader Markus Reiterberger zum Training für alle im spanischen Cartagena anmelden. Geplant sind wie im Vorjahr qualitativ hochwertige Track Days mit dem gewissen Extra. Gefahren wird in kleinere Gruppen von maximal 30 Fahrern, insgesamt gibt es drei Gruppen. «Lernen Sie von den besten Fahrern und unserer Erfahrung als EWC- und IDM-Siegerteam», erklärt Werner Daemen, Chef der Firma MRP und unter anderem auch Chef von Markus Reiterberger und Ilya Mikhalchik. «Unsere Fahrer stehen Ihnen pro Tag zur Verfügung und in Gruppen von maximal 3 Fahrern pro Trainer können Sie am meisten von dieser Erfahrung profitieren.» Dazu gibt es Werkstatt- und eine MOTEC-Schulung.» Weitere Infos bei MRP.

Weitere Termine gibt es für Ende März 2023, beginnend mit Cartagena 21+22+23 März und endend 25+26+27 März in Andalusien.

Weltmeister-Ehrung

Im Jahr 2000 hatte Jörg Teuchert den Titel in der Supersport-Weltmeisterschaft klargemacht, jetzt gab es eine Ehrung aus Stein. «So! Nun gehöre ich also auch dazu», bestätigt Teuchert. «Im Rahmen der 25-Jahr-Feier der Rennstrecke in Oschersleben bekam ich vom Geschäftsführer Ralph Bohnhorst (Bohni) meinen Ehrenpflasterstein am Eingang des Hotels am Motopark überreicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 1997 die ersten Runden auf dem neuen Asphalt zwischen einem Bauwagen und diversen Baggern gedreht habe. Die Homologation der Strecke habe ich damals als Fahrervertreter begleiten dürfen. Natürlich gäbe es da auch von mir so einige Geschichten zu erzählen. Die eine oder andere kennen die meisten ja eh. Lieber Bohni, ich fühle mich geehrt. Für uns Mopedfahrer ist Oschersleben immer eine Reise wert und deshalb kommen wir auch immer sehr gerne.»