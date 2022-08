Assen/Q1: Fest in der Hand der IDM Superbiker

Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-van Zon-BMW sicherte sich die Bestzeit im ersten Zeittraining. Knapp dahinter und ähnlich schnell wurde Florian Alt mit seiner Wilbers-BMW Zweiter. Hartog auf P3. Loris Baz auf P4.

Die Zeiten vom Freitag waren noch nicht wirklich berauschend. Der Grip bescherte so gut wie allen Fahrern der IDM Superbike Probleme, die passende Fahrwerksabstimmung zu finden. Im zweiten Freien Training am Freitag holte sich Markus Reiterbeger in der 14. und damit letzten Runde die Bestzeit mit einer 1:38,439 min. Damit verdrängte er Loris Baz, unterwegs mit einer BMW nach IDM-Reglement, und seiner Zeit von 1.38,568 min auf den zweiten Platz. Rang 3, mit seiner Zeit von 1:38,734 aus dem ersten Training, ging an Superbike-Neuling Rob Hartog. Vierter wurde mit einer Zeit von 1.38,882 min Florian Alt.

Am Samstagmorgen wurden die Karten beim ersten Qualifying neu gemischt. Da man für den Nachmittag wieder mit Temperaturen um die 30 Grad rechnen musste, war es ratsam, schon am wesentlich kühleren Morgen eine annehmbare Zeit zu setzen. Das hatte sich wohl auch der Niederländer Hartog gedacht und präsentierte in seiner zweiten Runde eine Zeit von 1:38,148 min. Das sollte dann auch bis zum Schluss seine persönliche Bestzeit bleiben. 0,024 Sekunden dahinter war bereits Alt unterwegs. Auch Reiterberger hatte trotz Jetlag-Resten nach seiner Rückreise aus dem japanischen Suzuka ausgeschlafen und fuhr gleich in seiner ersten gezeiteten Runde eine tiefe 1:38 min.

Weil der Bayer gerade so gut in Fahrt war, bot er in seiner zweiten Runde eine 1:37,912 min. Damit hatte sich sowohl beim Set-up als auch beim Grip-Level auf dem TT Circuit so einiges zum Besseren gewandelt. Loris Baz musste sich erst noch ein wenig warmfahren und begann mit einer 1:38,841 min. Eine Zehntel dahinter tauchte mit Pepijn Bijsterbosch ein weiterer Niederländer auf.

Zur Halbzeit ging es für die meisten Fahrer wie üblich zurück an die Box. Einziger Top-Ten-Pilot auf der Strecke war zu dem Zeitpunkt Florian Alt, der die freie Bahn auch gleich gekonnt nutzte. Bestzeit mit einer 1:37,620 min. Reiterberger und Bijsterbosch bekamen derweil eine Strafe aufgebrummt. Rundenzeit gestrichen wegen Überschreiten der Streckenbegrenzung.

Zehn Minuten vor Schluss ging nach zehnminütiger Pause auch WM-Pilot Baz wieder auf die Strecke, der mit seiner 1:38,841 min und dem vierten Platz sicher nicht zufrieden war. Doch Baz reichte eine Runde und der Franzose bog erneut in die Box ab, sieben Minuten blieben ihm da noch. Die gelbe Karte erhielt Rob Hartog, nachdem er bei der Boxenausfahrt die weiße Linie überfahren hatte. Alt war da, fünf Minuten vor Trainingsende, nach wie vor in Führung.

Doch Reiterberger hatte seinen Boxenstopp genutzt und überzeugte in seiner achten Runde mit einer Zeit von 1:37,459 min. Ausser ihm und Alt biss sich der Rest der Superbike-Meute nach wie vor die Zähne an der 1:38er-Grenze aus. Ricardo Brink und Kamil Krzemien kamen unterdessen mit der Streckenbegrenzung in Konflikt und bekamen die entsprechende Runde gestrichen.

Am Ende des ersten Zeittrainings blieb es dabei, dass mit Reiterberger, Alt und Hartog drei IDM-Piloten das Sagen in der provisorischen ersten Startreihe hatten. Alt nützte das herzlich wenig, denn er muss, da er in der Saison schon zuviele Motoren verschliessen hat, in beiden Rennen vom letzten Startplatz losfahren. Damit würde dann Baz den Platz in Reihe 1 übernehmen.

Ergebnis IDM Superbike Q1

1. 1:37,459 min. Markus Reiterberger (BMW)

2. 1:37,620 min. Florian Alt (BMW)

3. 1:38,148 min. Rob Hartog (Yamaha)

4. 1:38,522 min. Loris Baz (BMW)

5. 1:38,834 min. Pepijn Bijserbosch (BMW)

6. 1:39,265 min. Jeroen Hilster (BMW)

7. 1:39,529 min. Leandro Mercado (Honda)

8. 1:40,101 min. Leon Langstädtler (BMW)

9. 1:40,164 min. Philipp Steinmayr (Yamaha)

10. 1:40,169 min. Come Geenen (BMW)

11. 1:40,183 min. Ricardo Brink (BW)

12. 1:40,455 min. Bastien Mackels (Kawasaki)

13. 1:40,650 min. Max Schmidt (Yamaha)

14. 1:41,075 min. Daniel Rubin (Yamaha)

15. 1:41,113 min. Kamil Krzemien (BMW)

16. 1:42,000 min. Paul Fröde (Honda)

17. 1:42,279 min. Sandro Wagner (BMW)

18. 1:44,054 min. Björn Stuppi (BMW)

19. 1:44,268 min. Jonathan Nessjoen (Yamaha)