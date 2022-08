IDM Assen 2022: Der Plan für Samstag

Der Freitag hatte schon die ersten Überraschungen parat. Auch im Samstag steckt beim fünften IDM-Wochenende der Saison 2022 einiges an Sprengkraft. Qualifyings und die ersten Rennen stehen auf dem Zettel.

Das Wetter verspricht auch am Samstag rennfahrertauglich zu bleiben und nach dem ersten Beschnuppern am Freitag geht es heute erstmals zur Sache.

Der Freitag

In der IDM Superbike gab es schon in den Freien Trainings zwischen den Lokalmatadoren, den WM-Gästen und den IDM-Herrschaften den ersten Schlagabtausch. Im zweiten Training holte sich Markus Reiterbeger in der 14. und damit letzten Runde die Bestzeit mit einer 1:38,439 min. Damit verdrängte er Loris Baz, unterwegs mit einer BMW nach IDM-Reglement, und seiner Zeit von 1.38,568 min auf den zweiten Platz. Rang 3, mit seiner Zeit von 1:38,734 aus dem ersten Training, ging an Superbike-Neuling Rob Hartog. Vierter wurde mit einer Zeit von 1.38,882 min Florian Alt.

Das Gewinnspiel

Der Stream

«Diesmal ohne Drohne da in NL verboten», fasst Stephan Kraus als Produzent des Live-Streams die Situtation zusammen. «Michael Galinski kommt ja mit seinem WorldSBK-Team und Loris Baz fährt einen SBK-Gaststart. Eugene Laverty fährt ja nicht, da er leider noch nicht fit ist. Es wird trotzdem spannend, wie sich Baz gegen Reiterberger und Alt schlägt.» Ab 15 Uhr geht es los mit dem Stream. Es geht mit einem Rückblick auf Schleiz und dem zweiten Quali der IDM Superbike los. Übertragen werden im Anschluss die Rennen der IDM Supersport 300, des Northern Talent Cup und des R3 bLU cRU Cup.

Das Wetter

In Assen gibt es morgens strahlenden Sonnenschein und die Temperatur liegt bei 15°C. Des weiteren ist es mittags und auch abends teils wolkig und teils heiter bei Temperaturen von 22 bis 32°C. In der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Tiefsttemperaturen von 17°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 19 und 28 km/h erreichen. Heute werden bis zu 13 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang: 06.11 Uhr, Sonnenuntergang: 21.04 Uhr.

Der Zeitplan am Samstag 13.08.2022

10.00 bis 10.25 Uhr Q1 IDM Supersport

10.30 bis 11.00 Uhr Q1 IDM Superbike

11.10 bis 11.30 Uhr Q2 Pro Superstock Cup

11.35 bis 12.00 Uhr Q2 IDM Supersport 300

12.10 bis 12.40 Uhr Q2 Northern Talent Cup

12.45 bis 13.05 Uhr Q2 bLU cRU Cup

13.50 bis 14.15 Uhr Q2 IDM Supersport

14.20 bis 14.50 Uhr Q2 IDM Superbike



15.15 Uhr Rennen 1 Pro Superstock Cup

16.00 Uhr Rennen 1 IDM Supersport 300

16.50 Uhr Rennen 1 Northern Talent Cup

17.35 Uhr Rennen 1 bLU cRU Cup