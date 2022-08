Team Kiefer ohne Noderer, wegen Corona-Infektion

Wenn ab heute in Assen wieder um Zeiten in der IDM Superbike gefightet wird, fehlt einer in der Teilnehmerliste. BMW-Pilot Gabriel Noderer wurde positiv auf Corona getestet und muss zuhause bleiben.

Das Fahrer-Aufgebot des Kiefer Racing Teams ist umfangreich, in allen drei Solo-Klassen ist die Mannschaft um Jochen Kiefer vertreten. Angefangen mit dem von Sandro Cortese betreuten Michel-Casper Wieth in der IDM Supersport 300, über den Schweizer Yves Stadelmann in der IDM Supersport, bis hin zu der IDM Superbike-Abteilung mit Neueinsteiger Gabriel Noderer und Björn Stuppi.

Noderer, der schon beim letzten IDM-Lauf in Schleiz nicht gerade vom Rennfahrer-Glück verfolgt war, hat auch dieses Mal Pech. Am Mittwoch vor seiner geplanten Abreise nach Assen schlug der Corona-Test an. Positiv das Ergebnis, negativ in seinen Auswirkungen.

Teambesitzer Jochen Kiefer wünscht ihm eine gute Genesung: «Auf Grund der momentanen Corona-Lage muss man leider jederzeit mit Ausfällen rechnen. Jetzt hat es uns getroffen. Wir hoffen, dass Gabriel einen leichten Verlauf hat und schnell wieder genesen ist, damit er im September auf dem Red Bull Ring wieder mit uns um Punkte kämpfen kann. Die Rennstrecke hier in Assen ist sehr anspruchsvoll, erlaubt aber auch ein flüssiges Fahren. Unsere Fahrer beherrschen das alle gut. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir einige Meisterschaftspunkte in den Niederlanden holen können.»