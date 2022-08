Assen/Q2: Pole für Reiti, letzter Platz für Alt

Wirklich viel passierte im zweiten Zeittraining der IDM Superbike auf dem TT Circuit nicht. Lediglich im Mittelfeld gab es Verbesserungen. WM-Gast Loris Baz rutscht dank Alt-Strafe noch in die erste Startreihe.

Bis auf knapp 30 Grad hatte sich das Thermostat zum zweiten Qualifying der IDM Superbike hochgeschraubt. Wer einen Platz in der ersten Startreihe im Auge hatte, musste mindestens eine ganz tiefe 1:38er-Runde liefern. Um an den BMW-Piloten Markus Reiterberger und Florian Alt vorbeizukommen, die sich am Vormittag die Plätze 1 und 2 gesichert hatten, war am Nachmittag schon eine 1:37er-Runde nötig.

Markus Reiterberger ging im Abschlusstraining als letzter Pilot auf die Strecke, womit alle 19 verbliebenen Fahrer zu den letzten 30 Trainingsminuten unterwegs waren. Rob Hartog und Loris Baz zogen das Tempo mit Zeiten von 1:39 min. auch gleich an. Reiterberger ließ es derweil vor allem im dritten Streckenabschnitt noch etwas gemächlicher angehen. Doch auch der Bayer war in seiner zweiten Runde halbwegs in Fahrt gekommen und mit einer 1:39,262 min der Schnellste. Von Bestzeiten war man aber noch weit entfernt.

Pech hatte Leandro Mercado, der seine Holzhauer-Honda ins Kiesbett feuerte, aber wieder auf die Strecke zurückkehren konnte. Ricardo Brink wurde eine Runde gestrichen, da er sich außerhalb der Streckenbegrenzung herumgetrieben hatte. Erste Verbesserungen im Vergleich zu Q1 schaffte Sandro Wagner und Björn Stuppi. Probleme innerhalb der offiziellen Strecke zu bleiben hatte auch Paul Fröde, dem wie kurz zuvor Brink die betreffende Runde gestrichen wurde. Das gleiche Schicksal ereilte auch Kamil Krzemien. Den Polen hatte es schon am Vormittag erwischt.

Zur Halbzeit hatte sich noch nichts an den Bestzeiten getan. Reiterberger hatte seine Q2-Zeit auf eine 1:39,048 min heruntergeschraubt, Alt hielt mit einer 1:39,345 min dagegen. Rob Hartog war ebenfalls 1,5 Sekunden langsamer als noch am Vormittag und wieder hatte er seine Bestzeit sofort in seiner ersten gezeiteten Runde rausgehauen. WM-Pilot Baz schaute unterdessen kurz neben der Streckenbegrenzung vorbei und die Rundenzeit wurde von der wachsamen Rennleitung kassiert.

Baz fuhr anschließend mit einer Zeit von 1:38,749 min die Bestzeit in Q2, was an seinem vierten Platz nach Q1 allerdings nichts änderte. Auch Krzmien, der mal wieder außerhalb der Streckenbegrenzung erwischt wurde und Gastfahrer Jonathan Nessjoen verbesserten ihre Zeiten zum Vormittag, dennoch entwickelte sich das zweite Zeittraining auch in der Schlussphase nicht unbedingt zu einem Thriller. Max Schmidt, der an diesem Wochenende ohne den Kollegen-Input von Vladimir Leonov und Daniel Kartheininger auskommen muss, schaffte eine Steigerung. In seiner elften Runde packte Schmidt sogar noch einen drauf und fuhr mit seiner Zeit von 1:40,012 mim vor bis auf Rang 8.

Schmidt, der Belgier Come Geenen und auch Paul Fröde gerieten am Ende allerdings auch noch mit der Streckenbegrenzung in Konflikt und die Strafe folgte auf dem Fuße. An den Zeiten der ersten Sieben änderte sich nichts mehr, so dass sich Markus Reiterberger erneut eine Pole-Position sicherte. Platz 2 im Training und aufgrund seiner Bestrafung für den vierten Motor des Jahres letzter Platz in der Startaufstellung bei beiden Rennen hieß es für Alt. Damit rutschte Hartog vor auf Platz 2 und der Viertschnellste Baz bekam noch die Kurve in die erste Startreihe.

Ergebnis IDM Superbike Q1/Q2

1. 1:37,459 min. Markus Reiterberger (BMW)

2. 1:37,620 min. Florian Alt (BMW)

3. 1:38,148 min. Rob Hartog (Yamaha)

4. 1:38,522 min. Loris Baz (BMW)

5. 1:38,834 min. Pepijn Bijserbosch (BMW)

6. 1:39,265 min. Jeroen Hilster (BMW)

7. 1:39,529 min. Leandro Mercado (Honda)

8. 1:40,012 min. Max Schmidt (Yamaha)

9. 1:40,101 min. Leon Langstädtler (BMW)

10. 1:40,164 min. Philipp Steinmayr (Yamaha)

11. 1:40,169 min. Come Geenen (BMW)

12. 1:40,183 min. Ricardo Brink (BW)

13. 1:40,455 min. Bastien Mackels (Kawasaki)

14. 1:40,628 min. Kamil Krzemien (BMW)

15. 1:41,075 min. Daniel Rubin (Yamaha)

16. 1:41,370 min. Sandro Wagner (BMW)

17. 1:41,506 min. Paul Fröde (Honda)

18. 1:42,906 min. Björn Stuppi (BMW)

19. 1:43,059 min. Jonathan Nessjoen (Yamaha)