IDM Assen 2022: Der Plan am Sonntag

Rein theoretisch können Markus Reiterberger und Max Enderlein ihre Titel in der IDM Superbike und der IDM Supersport bereits heute schon klarmachen. Dazu benötigen sie allerdings die «Hilfe» der Gegner.

Im Vergleich zum Vortag soll es am Sonntag auf dem TT Circuit nicht mehr ganz so kuschelig warm werden. Acht Rennen stehen in den Niederlanden auf der Menü-Karte. Los geht es bereits um 10 Uhr mit dem Pitwalk.

Die Punkte

Langsam, aber sicher kann man anfangen zu rechnen. Vor den Sonntagsrennen führt in der IDM Superbike der BMW-Pilot Markus Reiterberger mit 195 Punkten. 77 Zähler Rückstand hat Florian Alt auf der Wilbers BMW. Dahinter liegen die GERT56-Piloten Julian Puffe mit 91 Punkten und Toni Finsterbusch mit 77 Punkten. Dabei wird es auch bleiben. Denn beide sind verletzungsbedingt außer Gefecht. Alt sollte nach Möglichkeit keinen Nullen schreiben, um das Titelrennen noch offen zu halten. Loris Baz erhält keine Punkte.



Ebenfalls 195 Zähler hat IDM Supersport-Pilot Max Enderlein. 114 Stück, damit 81 Punkte weniger, hat der Neueinsteiger Luca de Vleeschauwer auf dem Konto. Dritter ist mit 107 Punkten der Österreicher Andreas Kofler. Der Viertplatzierte Österreicher Thomas Gradinger wird auf seinen 85 Punkten sitzenbleiben, da er verletzungsbedingt fehlt.



Nach Platz 6 in Rennen 1 am Samstag hat Marvin Siebdraht mit 146 Punkten die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Allerdings liegt der Kawasaki-Pilot nur einen bescheidenen Punkt vorne. Dahinter lauert der Österreicher Leo Rammerstorfer auf seine Titelchance. Dritter ist Lennox Lehmann mit 119 Punkte. Der hat seine Doppel-Null beim IDM-Finale in Hockenheim schon sicher. Denn da ist er statt bei der IDM in der WM unterwegs.

Der Stream

In den Niederlanden darf man sonntags ausschlafen. Denn laut Regularien darf es dort am Sonntag erst ab 11 Uhr laut werden. Daher geht es mit dem Stream von Radio Viktoria, wieder begleitet von den Kommentatoren Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric, erst ab 12.35 Uhr los. Als erstes gibt es wieder den Tech-Talk bevor es ab 12.43 Uhr in der Startaufstellung der IDM Superbike ernst wird. Danach geht das Programm bis in den frühen Abend. Das letzte gezeigte Rennen startet mit der IDM Supersport um 17.00 Uhr.

Das Wetter

In Assen ist es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag bewölkt bei Werten von 18 bis zu 29°C. Am Abend bleibt in Assen die Wolkendecke geschlossen bei Temperaturen von 24 bis 28°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich bei Werten von 21°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 21 und 55 km/h erreichen.

Heute gibt es bis zu 4 Sonnenstunden. Sonnenaufgang: 06.12 Uhr, Sonnenuntergang: 21.02 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag 14.08.2022

11.00 bis 11.40 Uhr Warm-up



12.00 Uhr Rennen 2 Pro Superstock Cup

12.50 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

13.40 Uhr Rennen 1 IDM Supersport

14.30 Uhr Rennen 2 IDM Supersport 300

15.20 Uhr Rennen 2 Northern Talent Cup

16.10 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

17.00 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

17.40 Uhr Rennen 2 bLU cRU Cup