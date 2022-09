IDM Hockenheim: Superbike-Räder drehen sich wieder

Im ersten Qualifying der IDM Superbike übernahm beim Finale auf dem Hockenheimring Florian Alt vom Team Wilbers Racing BMW das Kommando an der Spitze. Markus Reiterberger ist ihm dicht auf den Fersen.

Immerhin hatte die Wettervorhersage für das erste Qualifying der IDM Superbike rechtbehalten. Wolkig aber trocken waren die Bedingungen am Samstagmorgen. Das Freie Training am Freitag hatte allerdings noch bei spätsommerlichen Temperaturen und Sonnenschein stattgefunden, sodass die Abstimmungsdaten vom Vortag wenig Aussagekraft hatten.

Am Freitag hatten die Superbiker lediglich ein Training absolvieren können. Das zweite Training am Nachmittag wurde nach wenigen Minuten und einem Unfall, bei dem der BMW-Pilot Leon Langstädtler (24) ums Leben kam, nicht wieder aufgenommen. Das dritte geplante Training wurde gestrichen. Da auch Gastfahrer Daniel Kirchhoff bei dem Unfall schwer verletzt wurden, gingen am Samstagmorgen 20 Fahrer auf die Strecke.

Da der Meister in der IDM Superbike mit Markus Reiterberger bereits nach dessen Doppelsieg in Assen feststeht und auch Florian Alt mit seinen IDM-Punkten uneinholbar auf Rang 2 der Gesamtwertung liegt, sind die Augen auf das niederländische Duell Rob Hartog gegen Pepijn Bijsterbosch im Kampf um Tabellenplatz 3 gerichtet.

Philipp Steinmayr musste das erste Qualifying schon in der ersten Runde aufgrund technischer Probleme an seiner Yamaha beenden. Zäh begann das Training auch für den in dieser Saison eh schon arg gebeutelten Niederländer Ricardro Brink, der einen Abstecher außerhalb der Strecke hinlegte.

Am Freitag war im ersten Freien Training mit einer Zeit von 1:26,786 min. Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW der Schnellste. Gefolgt von Florian Alt auf seiner Wilbers-BMW mit einer Zeit von 1:27,127 min. Doch diese Zeiten waren am Samstagmorgen rasch hinfällig.

Nach gut zehn Minuten im ersten Qualifying lag Alt mit einer Zeit von 1:25,982 min. an der Spitze. Doch lange hat er nicht Freude an seiner Bestzeit, denn die legte kurz vor der Halbzeit Reiterberger mit einer 1:25,878 min hin. Dritter war zu dem Zeitpunkt Bijsterbosch, allerdings schon mit über einer Sekunden Rückstand auf das Spitzen-Duo. Ihm dicht auf den Fersen waren GERT56-Ersatzfahrer Dominik Vincon und Landsmann Rob Hartog.

Einen kleinen Abstecher ins Grüne fabrizierte auch der Pole Kamil Krzemien, der allerdings weiterfahren konnte. An der Spitze hatte sich inzwischen Alt nach einem kurzen Boxenstopp breitgemacht und mit einer Zeit 1:25,403 min eine neue Bestmarke gesetzt. Einen Sturz musste die Zeitnahme von Dominik Vincon vermelden, konnte aber sogleich die Nachricht ‚rider ok‘ über den Bildschirm schicken. Allerdings hatte Vincon vorher noch die drittschnellste Zeit hingelegt. Wenig später wurde auch ein Sturz von Hartog vermeldet, doch auch der Niederländer war okay.

Keiner konnte mehr an Alts Bestzeit rütteln, womit dieser die provisorische Pole-Position kassierte. Die Wettervorhersagen für den Nachmittag sind durchwachsen.

IDM Hockenheim Superbike Q1

1. 1:25,403 min. Florian Alt (BMW)

2. 1:25,589 min. Markus Reiterberger (BMW)

3. 1:26,730 min. Dominik Vincon (BMW)

4. 1: 27,249 min. Pepijn Bijserbosch (BMW)

5. 1:27,259 min. Luca Grünwald (Honda)

6. 1:27,288 min. Rob Hartog (Yamaha)

7. 1:27,639 min. Bastien Mackels (Kawasaki)

8. 1:27,710 min. Kamil Krzemien (BMW)

9. 1:27,848 min. Gabriel Noderer (BMW)

10. 1:28,133 min. Come Geenen (BMW)

11. 1:28,372 min. Daniel Kartheininger (Yamaha)

12. 1:28,785 min. Max Schmidt (Yamaha)

13. 1:28,787 min. Jeroen Hilster (BMW)

14. 1:29,210 min. Daniel Rubin (Yamaha)

15. 1:29,348 min. Ricardo Brink (BMW)

16. 1:29,373 min. Michael Ghilardi (Yamaha)

17. 1:30,105 min. Jonathan Nessjoen (Yamaha)

18. 1:30,613 min. Björn Stuppi (BMW)

19. 1:31,004 min. Paul Fröde (Honda)