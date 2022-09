IDM Hockenheim 2022: Der Plan am Samstag

So schaut's aus in Hockenheim

Das Wetter zeigt sich am Samstag nicht gerade von seiner besten Seite. Doch die Qualifyings und die ersten Rennen stehen auf dem Plan. Eine Meisterschaftsentscheidung am Nachmittag ist schon möglich.

In der IDM Supersport 300 wird noch nach dem neuen Meister für die Saison 2022 gesucht. Am späten Nachmittag haben die Nachwuchsfahrer ihr erstes von zwei Rennen und je nach Ausgang gibt es schon eine Entscheidung. Ansonsten heißt es abwarten bis zum Sonntag.

Mitmach-Aktion

Während für die IDM Solo-Klassen die Saison 2022 in Hockenheim vorbeigeht, haben die Damen und Herren aus der IDM Sidecar am ersten Oktober-Wochenende noch einen letzten IDM-Ausflug nach Oschersleben vor sich. Vor Ort werden noch ein paar helfende Hände gesucht. «Wir suchen dich», ist auf der Facebook-Seite der Motorsport Arena Oschersleben zu lesen. «Das große Seitenwagen-Festival steht in den Startlöchern und wir freuen uns über Helfer. Wenn du Interesse daran hast, Sportwart bei uns zu werden, dann schreib uns doch einfach eine kurze Nachricht. Wir freuen uns auf deine Unterstützung!»

Die Anfahrt

Aus Norden: A 6 Mannheim/Frankfurt, Ausfahrt AS 29 ‚Schwetzingen / Hockenheim‘. A 61 Koblenz/Köln, Ausfahrt AS 64 ‚Hockenheim‘, über die L 722 nach Hockenheim, ab Hockenheim den Piktogrammen folgend. A 5 Heidelberg/Frankfurt, Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über B 39 der Beschilderung folgend.



Aus Süden: A 5 Karlsruhe/Basel, Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über B 39 der Beschilderung folgend. A 6 Heilbronn/Stuttgart, am Autobahnkreuz ‚Walldorf‘ auf die A 5 Richtung Heidelberg/Frankfurt wechseln. Ausfahrt AS 39 ‚Walldorf‘, über B 39 der Beschilderung folgend.



Mit Öffis: Hockenheim ist von Karlsruhe und Mannheim bequem mit dem Zug erreichbar. Zu Fuß ist der Ring in ca. 30 Min vom Bahnhof aus zu erreichen. Man kann aber auch den Stadtbus nehmen und an der Haltestelle Waldstr./Friedhof aussteigen (Werktags außer So., Samstags bis 14.00 Uhr). Von hier sind es dann noch ca. 500 m bis zum Ring.

Testfahrten

Wie in jedem Jahr kann man rund um den Hockenheimring wieder selberfahren. Unter anderem macht die Kawasaki-Roadshow beim IDM-Finale Station und hat wieder allerlei neue Modelle mit im Gepäck. Alle Infos und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es vorab bei der Kawasaki Road-Show. Auch vor Ort: BMW und Honda.

Der Stream

Mit am Start ist auch wieder das Team von Radio Viktoria, welches Samstag und Sonntag über Facebook und den YouTube-Kanal die Bilder der IDM auf den heimischen Rechner liefern. «Eine Drohne dürfen wir auf Grund der Nähe zur Autobahn in Hockenheim nicht einsetzen», erklärt Produzent Stephan Kraus. Gesendet wird am heutigen Samstag ab 14.15 Uhr mit einem kurzen Blick auf das Abschlusstraining der IDM Superbike und dem Polesetter-Interview. Die ersten Rennen folgen im Anschluss.

Das Wetter

In Hockenheim gibt es bis zum Nachmittag nur selten Lücken in der Wolkendecke und die Temperaturen liegen zwischen 10 und 19°C. Am Abend kommt es in Hockenheim zu Blitz und Donner bei Temperaturen von 14 bis 16°C. Nachts ist es neblig bei einer Temperatur von 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 6 und 26 km/h erreichen. Die Sonne zeigt sich nur etwa 1 Stunde. Sonnenaufgang: 07.17 Uhr, Sonnenuntergang 19:15 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag 24. September 2022

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Supersport 300

09.30 bis 09.55 Uhr Q1 IDM Supersport

10.05 bis 10.35 Uhr Q1 IDM Superbike

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 R3 bLU cRU Cup

11.10 bis 11.30 Uhr Q2 Pro Superstock Cup

11.35 bis 11.55 Uhr Q2 Twin Cup

12.30 bis 12.55 Uhr Q2 IDM Supersport 300

13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM Supersport

13.35 bis 14.05 Uhr Q2 IDM Superbike



14.30 Uhr Rennen 1 R3 bLU cRU Cup (12 R.)

15.10 Uhr Rennen 1 Pro Superstock Cup (12 R.)

15.50 Uhr Rennen 1 Twin Cup (12 R.)

16.35 Uhr Rennen 1 IDM Supersport 300 (13 R.)

17.15 Uhr Sprint IDM Sidecar (9 R.)