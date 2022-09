IDM News: MotoGP- und WorldSBK-Bikes und Hockenheim

Fabio Quartararo und Toprak Razgatlioglu haben am kommenden Wochenende sicherlich anderes zu tun. Ihre Motorräder kann man sich aber genauer ansehen, neben den restlichen IDM-Rennen der Saison 2022.

Die Titel in der IDM Supersport 300 und der IDM Sidecar sind bei der IDM 2022 noch im Angebot. Auch wenn in der IDM Superbike mit Markus Reiterberger und in der IDM Supersport mit Max Enderlein die neuen Meister bereits gefunden sind, geht es beim Kampf um die restlichen Plätze noch ordentlich zur Sache.

Neues Motorrad

In seiner Laufbahn, unter anderem in der IDM Superbike, war der Schweizer Dominic Schmitter auf allerlei Motorrädern unterwegs. Mit Beginn der Saison 2022 hatte er sich vom aktiven Rennsport zurückgezogen und die Prüfung zum Fahrlehrer bestanden. Bald will er in seiner Fahrschule auch die Ausbildung zum Motorrad-Führerschein anbieten. «Ja, ihr seht richtig. Eine Ducati», kommentiert er nun seine neueste Errungenschaft. «Ich musste zuerst meine Karriere einstellen, damit ich endlich eine Ducati fahren darf. Darf ich vorstellen: Meine neue Ducati Hypermotard als späteres Fahrschulmotorrad. Ich danke Urs von Baumgartner Motos. Einfach ein schönes Motorrad. Mit diesem Motorrad fange ich hoffentlich im nächsten Jahr die Ausbildung zum Motorradfahrlehrer an. Ich kanns kaum erwarten.»

Vaterpflichten

Am letzten IDM-Wochenende auf dem Red Bull Ring fehlte am Live-Mikro Tommie Deitenbach. Denn auf dem Schleizer Dreieck ging es in die vorletzte Runde der SuperMoto IDM. Jan Deitenbach, und Sohn des IDM-Kommentators, vom Team Bergos Ravenol Racing konnte in beiden Rennläufen als Dritter auf das Podium klettern. Damit bleibt der Husqvarna-Pilot vor dem Finale Ende September mit an der Tabellenspitze. Vor dem Finale am letzten September-Wochenende in Oschersleben liegen Bannholzer und Deitenbach weiter punktgleich an der Spitze. Szalai hat als Dritter zwölf Zähler Rückstand, der Rest des Feldes bereits über 20 Punkte weniger (Quelle: Stadtspiegel.de)

Ungewissheit

Max Enderlein hatte schon vor dem anstehenden Finale auf dem Hockenheimring den Titel in der IDM Supersport klargemacht. Der vorherige Meister Patrick Hobelsberger ist in die Supersport-WM aufgestiegen. Was läuft bei Enderlein? «Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie es bei mir weitergeht», erklärt er auf idm.de. «Ich werde ab Oktober meine berufliche Laufbahn im Consulting beginnen und kann aktuell noch nicht abschätzen, wie viel Zeit nächstes Jahr überhaupt für das Motorradfahren bleibt. Ich gebe zu, dass ich dann gerne ein Superbike fahren würde, da es viel besser zu meinem Fahrstil passt als das kleine Motorrad. Der Weg von Pax Hobelsberger bleibt für mich aus finanziellen Gründen nur eine Traumvorstellung. Aber auch die Superbike-Klasse ist für mich nur mit Hilfe eines Herstellers oder Teams umsetzbar.»

Show-Bikes

Zwei Weltmeister-Motorräder aus der MotoGP und WorldSBK auf einem Fleck beim IDM-Finale in Hockenheim vom 23. bis 25. September im IDM-Paddock. IDM-Poolpartner Gilles hat die Original-Motorräder von Fabio Quartararo und Toprak Razgatlioglu an Bord. Technik-Fans erwarten mit der YZR-M1 und der WSBK Yamaha R1 echte Leckerbissen. Zu sehen sind die edlen Renner auf dem Gilles-Stand von Freitagvormittag bis zum Sonntag nach dem letzten Rennen.



2022 Yamaha YZR-M1 (Fabio Quartararo): Über 240 PS (176 KW), Öhlins Upside-Down-Gabel und Öhlins-Federbein, ECU von Marelli, Michelin, 17" vorne und hinten, Gewicht über 157 Kg, 1000ccm flüssigkeitsgekühlter Reihenvierzylinder mit Cross-Plane, Kurbelwelle, Fahrwerk Aluminium-Doppelrohr-Delta-Box mit mehrfach einstellbarer Lenkgeometrie, Bremsen Brembo, zwei 320/340/355 mm, Carbon-Scheiben vorne, zwei Vier-Kolben-Sättel.



WSBK Yamaha R1 (Toprak Razgatlioglu): Über 220 PS, 998ccm, Motor flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, vorwärtsgerichteter paralleler 4-Zylinder, 4 Ventile; Startersystem: Elektrisch; Getriebe: Constant Mesh, 6-Gang; Endgetriebe: Kette; Rahmen: Aluminium Deltabox; Federung: Öhlins, Ø 46 mm; Federweg: 130 mm; Bremse: Hydraulische Doppelscheibenbremse, Ø 336 mm Brembo; Bremse: Hydraulische Einscheibenbremse, Ø 218 mm Brembo; Reifen: Pirelli, 120/70 17" vorne; Reifen: Pirelli, 200/50 17" hinten; Sitzhöhe: 855 mm; Gewicht: 164/168 kg trocken/nass. (Quelle: idm.de)

Tierfreunde

Knapp zwei Wochen vor dem Finale der IDM in Hockenheim hieß es für die Racer for Pets bei den 300 Meilen von Hockenheim noch mal für einen guten Zweck angreifen. Für die IDM Superbike-Piloten Björn Stuppi und Leon Langstädtler hieß es am Ende nur Platz 2 und damit keine Titelverteidigung. «Vielen Dank an die gesamte Crew für die Einladung, die Unterstützung und erst recht vielen Dank an alle Spender für die Pets», so Stuppi.

Wiedersehen

Wenn aus Vertretungs-Fahrern Teamkollegen werden: Leon Haslam hatte den damals verletzten Bastien Mackels bei der IDM Superbike im tschechischen Most im Team Kawasaki Weber Motos vertreten. Letztes Wochenende waren sie Teamkollegen in der Langstrecken-Weltmeisterschaft im Tati Team Beringer Racing. Für Haslam war es das erste 24-Stunden-Rennen seiner Karriere. Die beiden teilten sich ihre ZX10RR mit Gregory Leblanc. Das Trio belegte nach unzähligen Führungskilometern am Ende aufgrund eines technischen Problems noch Rang 10.