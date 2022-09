Reiterbergers letzte IDM-Superbike-Vorstellung 2022

Der vierfache IDM Superbike-Meister dürfte beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring der fleißigste Autogramm-Schreiber gewesen sein. Fragen nach seiner Zukunft lässt BMW-Pilot Markus Reiterberger allerdings noch offen.

Markus Reiterberger war auf direktem Weg vom Finale der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Le Castellet ins Badische gereist, um seine von Erfolg gekrönte Saison, in der er bereits beim Rennen in Assen seinen vierten Titel geholt hatte, gebührend abzurunden.

Das erste Rennen auf dem Hockenheimring ging für den Bayer mit Startplatz 2 aus der ersten Startreihe los. Allerdings wie das gesamte Feld auf Regenreifen. Zur Feier des Tages gönnte er sich auf der zunehmend abtrocknenden Ideallinie einen astreinen Start-Ziel-Sieg. Von Beginn an gab der IDM-Champion die Richtung vor und dominierte das Rennen von der Spitze weg, ohne unter Druck der Konkurrenz zu geraten. «Im Warm-up war ich glaub das erste Mal dieses Jahr im Nassen unterwegs», überlegt Reiterberger nach seiner Siegfahrt. «Da habe ich mich noch nicht ganz so wohl gefühlt, denn ich hatte ein wenig Schlupf am Hinterrad. Für das Rennen hat mein Team mir dann hinten eine andere Feder eingebaut und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Als es abgetrocknet ist, habe ich ein wenig Probleme bekommen mit dem Grip. Aber da hatte ich so viel Vorsprung, da wusste ich, ich muss es einfach nur nach Hause bringen. Deswegen danke ans Team für das geile Bike, mal wieder.»

Der zweite Lauf am Nachmittag, diese Mal bei trockenen Bedingungen und gelegentlichem Nieselregen, ging dann in der umgekehrten Reihenfolge los, was für Reiterberger Startplatz 9 bedeutete. Schon nach den ersten Kurven entwickelte sich ein ansehnlicher und von den vollbesetzten Rängen im Motodrom mit Szenen-Applaus belohnter Zweikampf mit Dauer-Rivale, Vizemeister und BMW-Marken-Kollege Florian Alt. Dieser schnappte sich dann auch den Sieg, für Reiterberger blieb Platz 2. «Ich hatte einen Bomben-Start und konnte schon gleich in der ersten Kurve zu Flo aufschließen. In den ersten paar Runden konnte ich sogar schneller als er. Bis der Regen kam, dann war es ein Ritt auf Messers Schneide. Ich habe ihn ein wenig studiert und habe gesehen, dass er die gleichen Probleme hat wie wahrscheinlich alle von uns. Ich habe mich dann entschieden, ihn zu überholen, ich wollte es einfach probieren. Am Ende war es wieder ganz trocken und er hatte da einfach die bessere Pace. Ich hatte ein bisschen ein Grip-Problem hinten und Florian war eben einfach schneller und dann als Erster im Ziel. Danke an alle, es war wie immer super.»

So schön die Erfolge beim Finale der IDM-Saison 2022 auch waren, gehen am Ende des Tages die Gedanken zur Familie Langstädtler und dem Team F73 Academy/Werk2 by MCA. Leon Langstädtler hatte am Freitag, den 23.9.2022, bei einem tragischen Trainingsunfall sein Leben verloren. «Die richtigen Worte gibt es da nicht», erklärte Teamchef Werner Daemen. «Aber ich möchte Leons Familie, seinem Team und seinen Freunden im Namen des Teams BCC-alpha-Van Zon-BMW unser tief empfundenes Beileid aussprechen.»