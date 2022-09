IDM-Meister Reiterberger schon im BMW-Testmodus

Seit der IDM in Assen hat Superbike-Pilot Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW seinen vierten Titel in der Tasche. Beim Finale auf dem Hockenheimring wird getestet und gefeiert.

Das Ziel von Markus Reiterberger ist wie schon im Vorjahr der Doppelsieg beim letzten IDM-Wochenende der Saison 2022 auf dem Hockenheimring. Er und sein Team werden die letzten Trainingseinheiten dazu nutzen, einige Neuerungen an der BMW M 1000 RR auszuprobieren. An Motivation soll es bei Reiterberger nicht fehlen. Denn ach der Rückkehr von einem eher niederschmetternden Saisonfinale in der Langstrecken-WM - das BMW Motorrad World Endurance Team musste mit einem technischen Defekt beim 100. Bol d’Or Rennen aufgeben - hofft der Bayer auf einen erfolgreichen Abschluss in der IDM.

«Ich hoffe natürlich, die Saison wie auch schon im letzten Jahr mit einem Doppelsieg zu beenden», lautet Reiterbergers Plan. «Seitdem wir den Meistertitel in der Tasche haben, haben wir am Bike ein paar größere Sachen ausprobiert, um wieder etwas weiterzukommen. Die nächste Neuerung für einen weiteren Schritt mit der BMW haben wir für Hockenheim geplant. Es soll mich noch schneller machen und mir insgesamt ein besseres Gefühl auf dem Motorrad geben. Ich freue mich schon sehr auf Hockenheim. Es ist nicht nur der Saisonabschluss, bei dem es immer eine große Meisterfeier gibt, es werden auch wieder sehr viele Freunde und Familie mit dabei sein und das motiviert mich immer ganz besonders. Nach der Enttäuschung über den Ausgang unseres letzten Einsatzes in der Endurance Weltmeisterschaft wäre ein erfolgreicher letztes IDM-Lauf super. Ich hoffe für uns alle, dass wir ein unfallfreies Wochenende haben werden und freu mich auf die ganzen Fans vor Ort in Hockenheim.»

Mit am Start ist dieses Mal auch Reiterbergers Fan-Shop, wo unter anderem auch die aktuellen Meister-Shirts zu haben sein werden.