IDM Hockenheim: Alt schnappt sich den letzten Sieg

Lange musste Florian Alt auf seine Chance warten. Beim letzten Rennen der Saison knackte er Markus Reiterberger und holte den Sieg. Als Dritter freute sich Luca Grünwald nach langer Verletzungspause über Platz 3.

Zum letzten Mal in diesem Jahr nahmen die IDM Superbike-Piloten Aufstellung für das zweite Rennen. Nach dem Reverse Grid ging es für Honda-Pilot Luca Grünwald von Platz 1 los. Auch in Reihe 1 standen Wilbers-Pilot Florian Alt und Kawasaki-Mann Bastien Mackels. Unter den mehr als dunklen Wolken reihten sich Rob Hartog, Ricardo Brink und Pepijn Bijsterbosch in Reihe 2 ein. In der dritten Reihe trafen sich mit Kamil Krzemien, Dominik Vincon und Markus Reiterberger die Podest-Kundschaft vom Vormittag wieder.

In der ersten Runden rappelte es gleich im Verfolgerfeld und Daniel Kartheininger flog nach wenigen Metern ab. Florian Alt schnappte sich derweil die Führung, aber hatte gleich Blitzstarter Reiterberger am Hinterrad. Als Dritter reihte sich Grünwald ein. Weiter ging es mit Bijsterbosch und Rob Hartog, die sich noch um Platz 3 in der Gesamtabrechnung stritten. Eine doppelte Long Lap Penalty kassierte für einen Frühstart Ricardo Brink. In Runde 3 mussten die Streckenposten dann die Regen-Flaggen auspacken, denn es begann stellenweise wieder zu tröpfeln. Die Zeiten gingen aber noch nicht sonderlich in den Keller.

Doch nach Runde 4 kamen die ersten Handzeichen von Alt, doch er zog nach wie vor durch, da Reiterberger in seinem Windschatten hing. Fünf Sekunden dahinter tauchten plötzlich Bijsterbosch und Krzemien auf, die Grünwald abgedrängt hatten. Doch aufgeben war nicht Sache des Honda-Manns. Dadurch kam auch Hartog wieder ran ans Geschehen und auch Vincon näherte sich an die Verfolger des Führungs-Duos. In Runde 5 war Krzemien wieder auf Podestkurs.

Inzwischen spiegelte sich das Wetter auch in den Rundenzeiten wieder. 1:35 min an der Spitze, 1:32 min. von Krzemien. Daher rückte das Feld auch an der Spitze wieder enger zusammen. Die Regenflagge war immer noch zu sehen. In Runde 8 schnappte sich Reiterberger die Führung und zog das Tempo an. Auch Krzemien, Reiterbergers Teamkollege, quetschte sich an Alt vorbei, der wenige Kurven später wieder zurückschlug. Noch im Getümmel Hartog, Grünwald, Bijsterbosch und Vincon.

Krzemien kannte in dem Rennen keine Freunde, zirkelte an Reiterberger vorbei und fuhr die ersten Führungskilometer seiner noch jungen IDM-Karriere. Doch Reiterberger stellte die Rangordnung rasch wieder her und auch Alt schnappte sich den Nachwuchspiloten. Und das alles in der ersten Rennhälfte.

In der zweiten Hälfte konzentrierte sich das Geschehen an der Spitze auf Reiterberger und Alt. Grünwald, Krzemien und Hartog übernahmen den Fight um den dritten Platz, doch von Fight war nicht viel zu sehen, denn das Feld zog sich zunehmend auseinander. Umso prickelnder wurde das Duell zwischen Reiterberger und Alt. Drei Runden vor Schluss versuchte sich Alt Ende der Start-Ziel-Geraden mit dem ersten Platz. Reiterberger zeigte dann den einen oder anderen Hinterrad-Slight. Abschütteln ließ sich der Meister aber nicht.

In den letzten zwei Runden tat sich dann noch eine kleine Lücke. Am Ende schaffte Alt es dann endlich, sein gestecktes Ziel, Reiterberger auf der Strecke zu schlagen, und holte sich den letzten Sieg des Jahres. Platz 2 wurde es für Reiterberger. Den dritten Rang sicherte sich Luca Grünwald.

IDM Hockenheim Superbike Rennen 2

1. Florian Alt (BMW)

2. Markus Reiterberger (BMW)

3. Luca Grünwald (Honda)

4. Kamil Krzemien (BMW)

5. Rob Hartog (Yamaha)

6. Dominik Vincon (BMW)

7. Pepijn Bijserbosch (BMW)

8. Bastien Mackels (Kawasaki)

9. Gabriel Noderer (BMW)

10. Max Schmidt (Yamaha)

11. Daniel Rubin (Yamaha)

12. Come Geenen (BMW)

13. Paul Fröde (Honda)

13. Jeroen Hilster (BMW)

14. Björn Stuppi (BMW)

15. Jonathan Nessjoen (Yamaha)