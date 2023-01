Kawasaki-Weber angelt sich Mercado für IDM 2023

Das Team des Schweizers Emil Weber, der wieder mit der Unterstützung von Kawasaki Deutschland mitmischt, hat sich mit Leandro ‚Tati‘ Mercado einen Hochkaräter für die IDM Superbike geangelt.

Leandro ‚Tati‘ Mercado, der aus Argentinien stammt und während der Europa-Saison seine Zelte in Italien aufgeschlagen hat, hatte im Vorjahr seine Premiere in der IDM Superbike gegeben und mit einer erfolgreichen Entwicklungsarbeit und einigen Podestplätzen gepunktet. Ansonsten war in den letzten Jahren die Superbike-Weltmeisterschaft die Spielwiese des Argentiniers mit dem reichen Erfahrungsschatz. Seit über zehn Jahren dreht der 30-Jährige seine Runden auf 1000 ccm-Motorrädern.

Aus seiner Begeisterung für die IDM und einer möglichen Rückkehr in die deutsche Serie hatte Mercado nie einen Hehl gemacht. Eine Chance, die sich Teamchef Weber nicht entgehen ließ. Auch Mercado schaut, nach aus technischer Sicht zwei schwierigen Jahren in der Superbike-Weltmeisterschaft, voller Zuversicht auf seine neue Herausforderung. «Ich bin happy, in diesem Team dabei und wieder im IDM-Fahrerlager zurück zu sein, wo ich im letzten Jahr wirklich viel Spaß hatte. Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und den neuen Wettkampf. Ich werde hart arbeiten, um die Ziele und auch gute Resultate zu erreichen.»

«Ich habe schon ein paar Erfahrungen mit einer Kawasaki», verrät der Argentinier noch. «Allerdings aus der Superbike-WM. Die Regeln in der IDM sind dann doch ein wenig anders. Um schnell zu sein, muss jedes Element an seinem richtigen Platz sein. Du brauchst ein gutes Gesamtpaket und, das ist besonders wichtig, alle müssen gemeinsam in eine Richtung arbeiten, um die Ziele zu erreichen.»

Bevor es im Mai mit den ersten Rennen losgeht, gibt es noch einiges zu tun. «Wir können wieder auf die Mannschaft aus dem Vorjahr bauen», erklärt Emil Weber. «Wir werden auf jeden Fall im Vorfeld einen Test in Spanien absolvieren.»

Als Team im Team werden unter der Kawasaki-Flagge und mit Unterstützung des niederländischen Benjan-Teams auch die Supersportler wieder eine IDM-Rolle spielen. Am Start erneut der Belgier Luca de Vleeschauwer, der sich im Vorjahr zu einem ernstzunehmenden Titelkandidaten entwickelt hat und mit dabei auch der Deutsche Jorke Erwig, der von der IDM Supersport 300 in die 600er-Kategorie aufsteigen wird.

IDM-Termine 2023

12.-14.05.2023 Sachsenring

02.-04.06.2023 Oschersleben

23.-25.06.2023 Most (CZ)

21.-23.07.2023 Schleiz

04.-06.08.2023 Red Bull Ring (A)

18.-20.08.2023 Assen (NL)

22.-24.09.2023 Hockenheim