MG RaceTec und Leon Franz: Neulinge in der IDM SBK

Die IDM Superbike erhält 2023 Zuwachs. Leon Franz steigt gemeinsam mit seinem Team MG RaceTec aus dem Pro Superstock Cup in die höchste IDM-Klasse auf und peilt auf seiner BMW S1000 RR Top-15-Ergebnisse an.

Mit MG RaceTec begrüßt die IDM Superbike 2023 ein neues Team, das mit Leon Franz auf einer BMW S1000 RR erstmals in der höchsten IDM-Klasse an den Start gehen wird. Franz machte 2020 als Vizemeister in der Klasse Supersport bei den German Moto Masters auf sich aufmerksam, zuletzt startete er für das niedersächsische Team MG RaceTec im Pro Superstock Cup. Dort schloss der 27-Jährige die Saison 2022 auf Gesamtplatz 11 ab, sein bestes Ergebnis war ein dritter Platz beim Finalrennen in Hockenheim.



Teamchef Steven May erklärt den Entschluss für den Aufstieg: «Ursprünglich war die Idee, in die IDM Supersport zu gehen. Da der Sprung zwischen SSP und SBK aus finanzieller Sicht nicht allzu groß ist, haben wir uns letztlich für diesen Schritt entschieden. Zudem haben wir bereits Daten von Leon und dem Motorrad, weshalb dieser Step uns am sinnvollsten erschien. Langfristig ist das Ziel, unser Team fest in der IDM zu etablieren.»

Nach zwei Jahren im Pro Superstock Cup wagt der Sulinger somit den Schritt in die IDM. Dafür hat sich der Mechatroniker bereits feste Ziele gesetzt: «Ich freue mich sehr auf meine erste IDM Superbike-Saison. Meine Erwartungen sind professionelle Rennwochenenden mit viel Lernpotenzial für mein Team und mich. Ich freue mich darauf, mich mit den besten deutschen sowie internationalen Fahrern zu messen. Unser Ziel ist es, in die Punkte zu fahren und Spaß zu haben, der Rest kommt dann von allein.»

Technisch wird es für Franz wenige Neuerungen geben: «Wir werden weiter mit der BMW aus 2022 fahren. Lediglich einige Modifikationen am Fahrwerk und eine Daumenbremse werden folgen.» Auch die erste Ausfahrt ist schon geplant. «Der erste Test wird Ende März in Rijeka stattfinden. Über den Winter werde ich bis dahin in Spanien mit der 600er trainieren.»