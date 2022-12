Bálint Kovács: Ein IDM-Superbiker stellt sich vor

Im kommenden Jahr wird der Ungar mit dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter tun. Im Meisterteam wird Bálint Kovács zeigen, was er in den letzten Jahren gelernt hat.

In Rahmen der IDM kennt sich Bálint Kovács zumindest im Fahrerlager und auf zahlreichen Rennstrecken bereits aus seiner Zeit im Suzuki-Cup bestens aus. Jetzt kehrt der Ungar mit dem Team um den Belgier Werner Daemen auf das IDM-Parkett zurück. Und zwar im Hauptprogramm mit der IDM Superbike, die Zeiten der Cup-Rennen ist für den jungen Mann definitiv vorbei. Er stellt sich mit eigenen Worten vor.

«Ich bin Bálint Kovács, ein Motorradrennfahrer», so die Überschrift. «Ich habe im Alter von 5 Jahren angefangen, Motorrad zu fahren, und bin in die verschiedenen Junior-Altersklassen aufgestiegen. Auf nationaler Ebene fuhr ich bereits im Alter von 13 Jahren erfolgreich im Erwachsenenbereich mit, was dazu führte, dass das H-Moto Team, das damals bereits in der Superbike-Weltmeisterschaft fuhr, auf meine Leistungen aufmerksam wurde und ich 2014 einstieg. Von da an beschleunigten sich meine Fortschritte und ich wurde in den altersgerechten Kategorien immer erfolgreicher.»

«Im Alter von 15 Jahren habe ich in einer der stärksten Nachwuchsserien der Welt, dem deutschen ADAC KTM Junior Cup, bewiesen, dass ich in der Lage bin, mich größeren Herausforderungen zu stellen», geht seine Beschreibung weiter. «Dank der Teamleitung wechselte ich erneut die Kategorie und wurde bei den 600er- und 1000er-Rennen immer erfolgreicher. 2017 wurde ich in meinem Heimatland Ungarn Zweiter in der Gesamtwertung, und im Alter von 17 Jahren wurde ich ungarischer Meister in der 1000er Kategorie. Im deutschen IDM Suzuki-Cup war ich der jüngste Ungar, der ein internationales Rennen gewann und in der Gesamtwertung auf dem Podium stand.»

«Bei der Losail Asia Championship in Katar stand ich in der Klasse Superstock 600 auf dem Podium, was mir eine Platzierung in der Gesamtwertung einbrachte», schildert der IDM-Einsteiger. «In der Saison 2019 konnte ich außerdem meinen ersten internationalen Titel gewinnen, nachdem ich die Wertung des Suzuki Cups gewonnen hatte. Ich stand in jedem Rennen auf der Pole Position, war in sechs Rennen ungeschlagen und stand insgesamt neun Mal auf dem Podium. Ende 2019 habe ich in Sepang mit dem tschechischen Fahrer Dominik Juda mein Debüt in der Superstock-1000-WM-Kategorie gegeben und bewiesen, dass ich im WM-Feld mithalten kann.»

«In der verkürzten Saison 2020 nahm ich auch an zwei großen internationalen Meisterschaften teil - der Alpen-Adria-Meisterschaft (Superbike) und der tschechischen Landesmeisterschaft (Open1000) - auf der tschechischen NEW2Project Yamaha R1», so Kovács. «Ich habe in beiden Serien regelmäßig Podiumsplätze erreicht und sogar mein erstes Superbike-Rennen auf dem Pannonia-Ring gewonnen. Ich beendete die Alpe Adria-Meisterschaft mit fünf Punkten Vorsprung - ich stand in jedem Rennen auf dem Podium - und mit 19 Jahren gewann ich ein weiteres Mal Gold und einen weiteren Titel.»

«Im Jahr 2021 erfüllte ich mir einen Traum», meint er abschließend, «und nahm an den legendären 24 Stunden von Le Mans teil. Ich habe die Distanz zusammen mit dem polnischen Fahrer Artur Wielebski absolviert, und unser Duo wurde 29. in der Gesamtwertung und 10. in den Punkten in unserer Kategorie der EWC. Im Jahr 2021 war ich auch mit der tschechischen New2Project Yamaha R1 (1000cc) in der Spanischen Superbike-Meisterschaft dabei, einer der stärksten nationalen Serien in Europa im Moment. Dieser Schritt nach oben ist für die spätere Teilnahme an der Weltmeisterschaft unerlässlich. Der Traum eines jeden Fahrers ist es, an der MotoGP teilzunehmen. Für mich ist es das Ziel, den ungarischen Motorsport auf hohem internationalem Niveau erfolgreich und würdig zu vertreten.»

Diese Möglichkeit hat er nun in der IDM Superbike 2023.