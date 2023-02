IDM-Meisterteam testet in Spanien – noch Plätze frei

Wer einmal mit den mehrfachen IDM Superbike-Siegern Markus Reiterberger und Ilya Mikhalchik ums Eck biegen will, kann das im März an zwei Terminen in Spanien tun. Bei den Trackdays kann sich jeder anmelden.

MRP veranstaltet wieder Trackdays in Spanien und jeder ist eingeladen. Hinter der belgischen Firma MRP verbirgt sich unter anderem Werner Daemen, der als Teamchef in der IDM und auch in der Langstrecken-WM mit seinen Piloten seit Jahren auf Erfolgskurs ist. Wer mit den IDM- und EWC-Piloten gerne selbst mal die eine oder andere Runde drehen will, um sich zeigen zu lassen, was mit so einem Motorrad alles geht, kann sich ab sofort zum ersten offiziellen Test des Teams anmelden und mit angasen.

«Kleine Gruppe, toller Service und maximaler Spaß», lautet das Motto der MRP-Mannschaft. «Wie bei unseren vorherigen erfolgreichen Ausgaben liegt unser Fokus auf kleinen Gruppen mit tollem Service. Und wir meinen, echten Service. Als BMW-Werksteam in der IDM- und EWC-Meisterschaft haben wir die besten Mechaniker für dabei, um allen Teilnehmern bei Problemen zu helfen. Von einem Reifenservice, der bei der Auswahl der Pirelli- oder Metzeler-Reifen hilft, bis hin zur Unterstützung bei der Einstellung des Motorrads, haben wir alles vorbereitet, um diese Veranstaltung zu einem tollen Ereignis zu machen.»

«Für unsere Veranstaltungen in Cartagena (21.-23. März) und Andalusien (25.-27. März) teilen wir die Fahrer in drei Gruppen ein», erklärt Werner Daemen. «Basisfahrer, Rennfahrer oder schnelle Fahrer und IDM/EWC-Piloten oder Piloten aus einer ähnlichen Meisterschaft. Durch die kleinen Gruppen kommt man auf etwa sieben Stunden Fahrzeit.»

Wer sich am Abend noch austauschen möchte, kann das problemlos tun. Im Paket dabei ist am ersten Abend ein BBQ und am zweiten Abend eine Happy Hour für alle Teilnehmer. Man kann die jeweiligen Trainings einzeln buchen oder als Doppelpack. Alle Infos rund um Anreise, Boxen und Preise plus Anmeldeformulare gibt es bei direkt bei MRP.