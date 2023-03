Ricardo Brink: 2023 mit RB4 Racing in der ONK

Ricardo Brink wird 2023 in der neu gegründeten ONK-Superbike-Meisterschaft des KNMV antreten. Mit seinem eigenen RB4 Racing Team auf einer vom Team SWPN vorbereiteten Yamaha R1M.

Nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren in der IDM Superbike nimmt Ricardo Brink eine neue Herausforderung an. Ursprünglich war geplant, auch 2023 wieder in der IDM Superbike anzutreten. Nach einem erfolgreichen Test mit dem Wilbers Racing Team auf dem Hockenheimring, kurz nach dem Finale 2022, schien eine Zusammenarbeit für 2023 nahe. Doch das Team kündigte kurzerhand sein IDM-Engagement mit dem eigenen Team auch und Brink musste ich nach neuen Möglichkeiten umschauen.

Er fasste Brink den Plan, ein eigenes Rennteam in der neu gegründeten ONK-Superbike-Meisterschaft des KNMV in den Niederlanden zu gründen. Mit der Unterstützung einer treuen Sponsorengruppe kann Brink diesen Plan verwirklichen. «Eine Reihe von guten Gesprächen», erzählt er, «führte auch zu einer Zusammenarbeit mit dem Team SWPN.» Das Team SWPN - für das Brink von 2018 bis 2020 in der IDM gefahren ist - wird die Yamaha R1M des in Staphorst lebenden Fahrers vorbereiten.

Die ONK Superbike-Klasse des KNMV bietet einen abwechslungsreichen Kalender mit Rennen in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Frankreich und Luxemburg. Unter anderem steht der gut besuchte Jack's Racing Day auf dem TT Circuit Assen auf dem Programm. Die Vorbereitungen für das neue RB4 Racing Team sind in vollem Gange. Das erste ONK-Superbike-Rennwochenende ist für das Wochenende vom 8. und 9. April auf der Rennstrecke von Croix-en-Ternois in Frankreich geplant.

«Ich freue mich sehr, meine Pläne für die Saison 2023 vorstellen zu können», schildert der Niederländer. «Natürlich wäre ich gerne in der IDM Superbike gefahren, aber ein eigenes Rennteam in der ONK Superbike-Meisterschaft des KNMV zu gründen, ist auch eine große Herausforderung. Das RB4 Racing Team besteht aus Leuten, die ich schon seit Jahren kenne und die viel Wissen mitbringen. Der KNMV haucht dem ONK-Straßenrennsport neues Leben ein, und ich möchte mich dafür engagieren. Der Kalender sieht sehr schön aus. Ich möchte mich bei meinen Sponsoren bedanken, die dies alles möglich machen. Außerdem möchte ich dem Team SWPN danken, das mir ein hervorragendes Bike zur Verfügung stellt. Ich kann es kaum erwarten, in die Saison zu starten.»