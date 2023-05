Steinmayr: Stürzender Leonov sorgt für Verwirrung

Der Österreicher war in den letzten Jahren mit einer Yamaha in der IDM Superbike unterwegs. Für die Saison 2023 wechselte er zum Team BCC-alpha-van Zon-BMW. Mit zwei Top-Ten-Plätzen hat Steinmayr seinen Einstand gegeben.

Philipp Steinmayr feierte auf dem Sachsenring zwar nicht seine Superbike-Premiere, doch der Österreicher war erstmals auf einer BMW in Deutschlands höchstem Motorradsport-Prädikat am Start. Hatte er am Freitag noch eine weiße Weste behalten, rumpelte er in der Anfangsphase des ersten Qualifyings kurz durchs Kiesbett, überstand den außerplanmäßigen Ausflug aber schadlos. Am Ende schaffte er den Sprung in die Top Ten und sicherte sich Startplatz 9.

«Mein Start war zwei Mal nicht berauschend», gab er nach den Plätzen 7 und 8 in den Rennen zu. «Leider. Das lag an mir, da muss ich einfach noch mehr Gefühl bekommen. Aber ich bin noch ganz gut weggekommen.» Im Rennen bekam er es vor allem mit Teamkollege Bálint Kovács zu tun. «Er ist gut gefahren», so der Österreicher, «ein wenig hat er mich aufgehalten, aber ich kam einfach nicht vorbei. Er hat die letzte Runde echt gut abgedeckt.»

Der Einstieg ins zweite Rennen und auch die ersten Runden gelangen Steinmayr nach eigener Aussage gut. «Als dann Vladimir Leonov direkt vor mir stürzte», schildert er, «hat mich das ein wenig aufgehalten, da ich nicht wusste, wo er jetzt hinstürzt und er auf der Strecke rumkullerte. Da habe ich Zeit verloren. Für mich fingen dann ein wenig die Probleme mit dem Vorderrad an. Es hat ziemlich drübergeschoben und war nicht einfach zu fahren.» Am Ende musste sich Steinmayr noch seinen Teamkollegen Kovács und Max Schmidt geschlagen geben. «Es war für mich natürlich enttäuschend», gibt er zu, «am Ende da noch durchgereicht zu werden. Platz 5 wäre drinnen gewesen. Aber es war trotzdem ein tolles Wochenende. Das Motorrad macht Spaß, das Team arbeitet perfekt. Das macht Laune. Beim nächsten Mal wird es besser. Hier war die Strecke neu und das Motorrad kenn ich auch noch nicht gut. Ich hoffe, in Oschersleben nochmal einen Schritt zu machen.»

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Ilya Mikhalchik (BMW)

2. Florian Alt (Honda)

3. Hannes Soomer (Honda)

4. Patrick Hobelsberger (BMW)

5. Bastien Mackels (Yamaha)

6. Balint Kovacs (BMW)

7. Philipp Steinmayr (BMW)

8. Max Schmidt (BMW)

9. Jan-Ole Jähnig (BMW)

10. Kamil Krzemien (BMW)

11. Paul Fröde (Honda)

12. Sandro Wagner (BMW)

13. Michael Ghilardi (Yamaha)

14. Kevin Orgis (BMW)

15. Marco Fetz (BMW)

16. Colin Velthuizen (BMW)

17. Moritz Jenkner (Y

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Florian Alt (Honda)

2. Patrick Hobelsberger (BMW)

3. Hannes Soomer (Honda)

4. Bastien Mackels (Yamaha)

5. Max Schmidt (BMW)

6. Toni Finsterbusch (BMW)

7. Balint Kovacs (BMW)

8. Philipp Steinmayr (BMW)

9. Jan-Ole Jähnig (BMW)

10. Kamil Krzemien (BMW)

11. Paul Fröde (Honda)

12. Kevin Orgis (BMW)

13. Marc Moser (BMW)

14. Colin Velthuizen (BMW)

15. Sandro Wagner (BMW)

16. Moritz Jenkner (Yamaha)

17. Marco Fetz (BMW)

18. Michael Ghilardi (Yamaha)

19. Björn Stuppi (BMW)

20. Leon Franz (Yamaha)