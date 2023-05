Max Schmidt: Auf Anhieb in den SBK Top-Ten gelandet

Für den 20-Jährigen war das Team neu, das Motorrad ebenso und der letzte Einsatz auf dem Sachsenring schon viele Jahre her. Bange machen ließ sich Max Schmidt davon nicht und kassierte seine Teamkollegen ein.

Max Schmidt feiert seinen Einstand im Team BCC-alpha-Van Zon-BMW auf dem Sachsenring. Beim IDM-Opener 2023 steuert ‚Mad Max‘ auf die Plätze 8 und 5 und lässt so manchen alten IDM-Hasen hinter sich.

Für den 20-jährigen Wuppertaler hätte der Start ins Superbike- Jahr kaum besser laufen können. Mit einer tadellosen Vorstellung auf dem Sachsenring bestätigt er seinen Wechsel vom Team Hertrampf und der Yamaha ins BCC-alpha-Van Zon-BMW Team. Auf der für ihn neuen M 1000 RR gelangen dem jüngsten Fixstarter der Superbike-IDM zwei eindrucksvolle Läufe. Mit Platz 10 im entscheidenden Qualifikationstraining gab der 20-jährige die Marschrichtung für die beiden Rennen auf der anspruchsvollen Grand-Prix Strecke vor.

Von der vielversprechenden Ausgangslage ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. Ohne erkennbare Fahrfehler spulte er die ersten 18 Rennrundem im Sattel der für ihn neuen BMW ab, holte sich den beim Start verlorenen Platz souverän zurück und profitierte über die Distanz vom Ausfall zweier Konkurrenten. Während Teamchef Werner Daemen über den ersten Sieg von Ex-Champ und Rückkehrer Ilya Mikhalchik jubelte, sicherte sich Max die achte Position und damit sein bis dato zweitbestes IDM-Superbike Resultat.

Im zweiten Rennen zeigte der Team-Newcomer großes Selbstbewusstsein. Zwar konnte er keinen Profit aus dem durch die Reverse Grid-Regel verbesserten Startplatz schlagen, fand sich die Startnummer 25 nun mittig in der zweiten Reihe auf P 5 wieder. Auf trockener Piste, nun aber klar kühleren Temperaturen gelang es ihm, die Leistung seiner Pirelli-Slicks bis zur letzten Runden zu nutzen. ‚Mad Max‘ robbte sich in den letzten Runden an seine Teamkollegen Bálint Kovács und Philipp Steinmeyer heran. In sauberen Attacken wurden beide gestellt. Als sich der BMW-Debütant in der letzten Runde noch an Veteran Toni Finsterbusch vorbeiquetschte war das erste Top 5 Resultat im Kasten. Damit sammelte er beim ersten Rennwochenende mehr Meisterschaftspunkte als bei den ersten acht Rennen der 2022er Saison zusammen. Sein Fazit: Ein Auftakt und nach Maß.

«Einen Auftakt wie diesen habe ich mir gewünscht», bestätigt er, «und es hat funktioniert. Ich wusste von den Tests her, dass ich gut klarkomme, sowohl mit der BMW als auch mit der ganzen Mannschaft um Werner, aber dass beim ersten Mal im Renneinsatz alles so gut zusammenpasst, und ein Top 5-Resultat dabei herausspringt, hatte ich nicht erwartet. Es ist, als hätte ich nie etwas anderes gemacht, als mit der BMW zu fahren. Abgesehen von meinen Ergebnissen habe ich am meisten genossen, dass wir eine gute Abstimmung für das Bike gefunden haben und ich mich vollkommend darauf konzentrieren konnte, das Maximale herauszuholen. Genial.»

Ergebnisse IDM Sachsenring

IDM Superbike Q1 + Q2



1. 1:23,175 min Florian Alt (Honda)

2. 1:23,801 min Hannes Soomer (Honda)

3. 1:23,911 min Ilya Mikhalchik (BMW)

10. 1:24,901 min Max Schmidt (BMW)



IDM Superbike Ergebnis Rennen 1



1. Ilya Mikhalchik (BMW)

2. Florian Alt (Honda)

3. Hannes Soomer (Honda)

8. Max Schmidt (BMW)



IDM Superbike Ergebnis Rennen 2



1. Florian Alt (Honda)

2. Patrick Hobelsberger (BMW)

3. Hannes Soomer (Honda)

5. Max Schmidt (BMW)



IDM Superbike Punktestand nach 2 von 14 Rennen



1. 45 Punkte Florian Alt (Honda)

2. 33 Punkte Patrick Hobelsberger (BMW)

3. 32 Punkte Hannes Soomer (Honda)

6. 19 Punkte Max Schmidt (BMW)