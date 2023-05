Mercados Daumen in Gips. IDM Oschersleben? Vielleicht

Seinen Einstand ins Team Kawasaki Weber Motos und die IDM Superbike 2023 hatte sich Leandro Mercado anders vorgestellt. Doch am Sachsenring verdarb ihm ein Sturz die erste Punktejagd.

Die Kawasaki-Fans mussten beim IDM-Auftakt 2023 auf dem Sachsenring zumindest in der Klasse Superbike auf die Motorrad-Marke ihres Vertrauens verzichten. Mit dem Team Kawasaki Weber Motos ist in dieser Saison der Argentinier Leandro Mercado, bis vor wenigen Monaten noch fester Bestandteil der Superbike-Weltmeisterschaft, für Kawasaki Deutschland und Teamchef Emil Weber unterwegs.

Weit gekommen ist Mercado, der mit Honda auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erfolgreich am Start ist, auf der sächsischen Berg- und Talbahn nicht. Im Training zum IDM-Auftakt rutschte Mercado ins Kiesbett. Ein eher wenig dramatischer Sturz. Doch der Fahrer versank vor allem mit seiner linken Hand im Kies. Und ruckzuck war die Mittelhand hinüber. Krankenhaus, röntgen, Gips war das, was dann folgte.

Wenig später trat Mercado, der während der Motorrad-Saison in der Nähe von Imola in Italien lebt, bereits die Heimreise an. Zwei Tage Klinikaufenthalt und eine Operation später durfte er dann wieder im eigenen Bett schlafen. «Ja, alles ist gut», meinte er auf die Frage nach seinem Befinden. «Bei der Operation wurde eine Platte in den ersten Mittelhandknochen der linken Hand eingesetzt.»

Und der nächste IDM-Lauf in Oschersleben am übernächsten Wochenende? «Wir werden sehen, wie die Entwicklung in diesen Wochen ist und dann entscheiden wir», fasst Mercado die aktuelle Situation zusammen. Das Daumendrücken für eine baldige Rückkehr auf die Rennstrecke muss er derweil anderen überlassen.