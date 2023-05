Hannes Soomers spaßiger IDM-Bodycheck 19.05.2023 - 15:12 Von Esther Babel

© Wiessmann Soomer vor Hobelsberger, zwei ganz spezielle Spaßvögel

IDM Superbike-Piloten haben eine ganz eigene Art von Humor. Was Normalos die Haare zu Berge stehen lässt, finden die Superbike-Herrschaften lustig. Zu sehen in der letzten Runden am Sachsenring.