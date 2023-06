IDM Oschersleben: Alt-Sieg und Mikhalchik-Drama

In der Einführungsrunde überschlug sich Ilya Mikhalchik mit seiner BMW. Der Sieg ging an Honda-Pilot Florian Alt. Gefeiert wurde bei Bastien Mackels, der als Ersatzmann Zweiter wurde. Rang 3 für Hannes Soomer.

Um 11 Uhr versammelten sich die verbliebenen 20 Piloten der IDM Superbike in der Startaufstellung. Marco Fetz musste nach seinem Quali-Sturz vom Vortag das Bett hüten, und das für länger. Der BMW-Pilot hatte sich den fünften Brustwirbel gebrochen. In der ersten Startreihe nahmen Florian Alt (Honda), Ilya Mikhalchik (BMW) und Hannes Soomer (Honda) Platz. Nach seiner Pole-Zeit von 1:24,894 min hatte Alt erklärt, dass man eine solche Zeit im Training mal hinpressen kann, aber im Rennen dürfte das Feld enger zusammenrücken. Auch Mikhalchik stimmte ihm zu. «Die ersten Fünf sind schnell, mit denen muss man rechnen», so der Ukrainer.

Doch sein Startplatz blieb nach der Einführungsrunde leer. Mikhalchik war per Highsider gestürzt. Enttäuscht stapfte der Ukrainer davon. Somit ging erstmals in der IDM Superbike die Doppelführung an Honda, mit Alt und Soomer. Toni Finsterbusch hatte sich nach einem guten Start auf den dritten Platz geschoben und Bastien Mackels hinter sich gelassen. Auch Yamaha-Pilot Vladimir Leonov war gut weggekommen und hing am Ende der Führungstruppe.

Die Verfolger hatten in der vierten Runden einen 2,8-Sekunden-Rückstand und wurden von Superbike-Neuling Patrick Hobelsberger angeführt. Während sich die zwei Hondas an der Spitze vergnügten, hatte sich Mackels an Finsterbusch vorbeigedrängelt und ließ die beiden Spitzenreiter nicht aus den Augen. Leonov musste leicht abreissen lassen und geriet immer mehr unter Druck von Hobelsberger.

Zur Halbzeit waren Alt, Soomer und Mackels mit 1:25er-Zeiten unterwegs und damit auch alleine. Dahinter ging es mit 1:26,6 min von Finsterbusch weiter, der sich damit aus dem Kampf um den Sieg raushalten musste. Doch zu seinem Verfolger Hobelsberger, der an Leonov vorbeigegangen war, hatte der Sachse vom Team GERT56 fast vier Sekunden Vorsprung. Leonov geriet dann in die Fänge von Hertrampf-Kollege Daniel Kartheininger.

Heftiger gekämpft wurde um die restlichen Top-Ten-Plätze von Steinmayr, Bálint Kovács, Luca Grünwald und Max Schmidt. In Runde 12 ließ Soomer mal ein wenig die Muskeln spielen und zeigt im Triple-S sein Vorderrad in Richtung Alt. Schnellster Mann war zu dem Zeitpunkt Mackels. In Runde 14 hieß der neue Führende erstmals Hannes Soomer aus Estland, ein Novum in der IDM. Doch Alt fackelte nicht lange und holte sich die Führung wieder zurück. Während Soomer beim Konter leicht ins Straucheln geriet, er hatte das Hinterrad von Alt touchiert, schlüpfte Mackels noch rasch innen durch auf Platz 2.

Soomer hatte damit sein Pulver verschossen und schaute zu, wie Alt sich gegen die letzte Attacken von Mackels wehrte und den Sieg einfuhr. Mackels, ursprünglich nur als Ersatzmann für den verletzten Rob Hartog engagiert und sonst ohne IDM-Vertrag, brillierte als Zweiter. Rang 3 ging an Hannes Soomer.

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Rennen 1

1. Florian Alt (Honda)

2. Bastien Mackels (Yamaha)

3. Hannes Soomer (Honda)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Patrick Hobelsberger (BMW)

6. Daniel Kartheininger (Yamaha)

7. Vladimir Leonov (Yamaha)

8. Balint Kovacs (BMW)

9. Luca Grünwald (Kawasaki)

10. Max Schmidt (BMW)

11. Philipp Steinmayr (BMW)

12. Kamil Krzemien (BMW)

13. Sandro Wagner (BMW)

14. Marc Moser (BMW)

15. Paul Fröde (Honda)

16. Jan-Ole Jähnig (BMW)

17. Colin Velthuizen (BMW)

18. Björn Stuppi (BMW)

19. Leon Franz (BMW)