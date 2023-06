IDM Oschersleben: Alt Doppelsieg und Drama Nr.2

50 Punkte darf Florian Alt vom Team HRP mit nach Hause nehmen und damit auch die Gesamtführung. Platz 2 sicherte sich Honda-Kollege Hannes Soomer. Rang 3 ging an Bastien Mackels. Sturz Nr.2 für Mikhalchik.

Umgekehrte Reihenfolge hiess es in der Startaufstellung zum zweiten Rennen der IDM Superbike am Sonntagnachmittag. Damit durfte Toni Finsterbusch vom Team GERT56 als Vierter des ersten Rennens im zweiten Lauf auf der Pole Position Aufstellung nehmen. Daneben fanden sich Patrick Hobelsberger und Daniel Kartheininger ein. Reihe 2 gehörte Vladimir Leonov, Bálint Kovács und Luca Grünwald. In der dritten Reihe platzierten sich die Podest-Piloten aus Lauf 1: Hannes Soomer vor Bastien Mackels und Florian Alt. Als Zehnter tauchte dann llya Mikhalchik auf. Der Ukrainer war in der Einführungsrunde zu Lauf 1 per überraschendem Highsider gestürzt und landete damit in der vierten Reihe. Gerade so eben. Denn betankt wurde die BMW erst 30 Sekunden, bevor die Boxengasse schon wieder dicht gemacht wurde.

In der ersten Runde ging alles glatt und Toni Finsterbusch setzte sich von der Pole-Position aus an die Spitze. Als Blitzstarter erwies sich Mackels, der gleich als Zweiter auftauchte. Dahinter ging es weiter mit Leonov, Alt, Kovács, Luca Grünwald, Soomer, Kartheininger und als Zehnter Patrick Hobelsberger. Mikhalchik ließ es in Runde 1 noch vorsichtig angehen, schob sich in Runde 2 aber gleich auf den achten Platz nach vorne. Wild zu ging es im Kampf um den Sieg und in der dritten Runde hieß der Führende erstmals Bastien Mackels. Hinter dem fünftplatzierten Kovács klaffte rasch eine Lücke von einer Sekunde vor Grünwald, der die Verfolgergruppe als Sechster anführte.

In der vierten Runde hatte sich auch Alt an Finsterbusch vorbeigedrängelt und die Jagd auf Mackels eröffnet. Durch die Geplänkel an der Spitze schmolz die Lücke zu den Verfolgern stetig dahin. Grünwald musste als Achter leicht abreissen lassen. Mikhalchik schnappte sich seinen Teamkollege Kovács, war damit Sechster und nahm sich als nächstes Soomer und Leonov vor. Und das alles bereits in der ersten Rennhälfte. Vor allem Soomer machte ordentlich Dampf, um sich eventuell noch einen Pokal zu schnappen.

In Runde 11 war Mackels dann fällig und musste sowohl Alt als auch Finsterbusch passieren lassen. Schneller und damit auf dem Weg nach vorne waren dadurch Soomer und Mikhalchik. Denn die Attacken an der Spitze ließen auch im letzten Renndrittel nicht lange auf sich warten.

Vier Runden vor Schluss waren die Herren an der Spitze dann zu fünft. Alt, Finsterbusch, Mackels, Soomer, Mikhalchik und alle fünf mit ausgezeichneten Chancen auf einen Spitzenplatz. Die letzten Runden waren dann auch nichts für schwache Nerven, denn die Strecke von Oschersleben ist nicht gerade für unbeschwerte Überholmanöver bekannt.

Finsterbusch musste in den letzten beiden Runden abreissen lassen. Soomer schien noch topmotiviert auf den letzten Metern. Doch Alt behielt die Nerven und schnappte sich den zweiten Sieg des Tages. Soomer wurde am Ende Zweiter und Mackels hatte Glück, dass er nicht noch von Mikhalchik abgeräumt wurde, der innen reinstechen wollte und dabei im Kiesbett landete. Schnell rappelte sich der Ukrainer wieder auf und rettete sich noch als Elfter durchs Ziel.

IDM Oschersleben Ergebnis SBK Rennen 2

1. Florian Alt (Honda)

2. Hannes Soomer (Honda)

3. Bastien Mackels (Yamaha)

4. Toni Finsterbusch (BMW)

5. Patrick Hobelsberger (BMW)

6. Balint Kovacs (BMW)

7. Vladimir Leonov (Yamaha)

8. Philipp Steinmayr (BMW)

9. Max Schmidt (BMW)

10. Daniel Kartheininger (Yamaha)

11. Ilya Mikhalchik (BMW)

12. Luca Grünwald (Kawasaki)

13. Kamil Krzemien (BMW)

14. Jan-Ole Jähnig (BMW)

15. Sandro Wagner (BMW)

16. Marc Moser (BMW)

17. Colin Velthuizen (BMW)

18. Paul Fröde (Honda)

19. Björn Stuppi (BMW)

20. Leon Franz (BMW)