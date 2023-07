IDM Schleiz: SBK-Bestzeit für Mikhalchik, Mercado P2

Bange machen gilt nicht auf dem Schleizer Dreieck. Ilya Mikhalchik reicht seine Zeit aus Q1 für die Pole-Position. Hinter ihm taucht der ehemalige WM-Pilot aus Argentinien auf. Florian Alt muss am Sonntag von P3 los.

In der IDM Superbike ist im zweiten Qualifying vorne an der Spitze oftmals nicht mehr viel zu holen in Sachen Spitzenzeiten. Auch in Schleiz sind die Temperaturen im Vergleich zum Morgen nach oben geklettert, aber von einer brütenden Hitze ist man weit entfernt. Und die Fahrer der IDM Supersport haben es vorgemacht, nahezu alle Top-Piloten konnten ihre Zeiten vom Vormittag verbessern.

In der IDM Superbike galt es, wenn man ein Auge auf die Pole-Position geworfen hatte, die 1.24er-Schallmauer zu durchbrechen. Ilya Mikhalchik hatte als einziger Fahrer eine Zeit von 1.23,431 min geschafft und die magische Grenze geschafft. Am Buchhübel schaute derweil Markus Reiterberger von seinem Merchandising-Stand zu. Der IDM Superbike-Meister aus dem Vorjahr weiß, wie es in Schleiz läuft. Der Bayer hatte im Vorjahr die Bestzeit mit einer 1.23,267 min erreicht.

Alle 20 Piloten gingen pünktlich um 13.50 Uhr auf die Strecke. Und wieder war es Mikhalchik, der die schnellsten Runden drehte, mit tiefen 1.24er-Zeitne in seiner zweiten gezeiteten Runde. Schon am Vormittag hatte der Ukrainer die 23er-Runden in Serie rausgehauen. In seiner dritten Runde des zweiten Zeittrainings war er fast schon wieder dort angekommen. In Runde 5 war er wieder mit einer 1.23,936 min unterwegs. Patrick Hobelsberger, Leandro Mercado und Daniel Kartheininger hatten nach zwei, drei Schnupperrunden schon wieder die Box angefahren.

So richtig viel los war dann auf der Strecke erst einmal nicht mehr. Verbesserungen gab es im hinteren Feld bei den Teamkollegen Sandro Wagner und Marc Moser. Moser blieb auch gleich draußen auf der Strecke wie auch Hannes Soomer, Leandro Mercado, Daniel Kartheininger und Björn Stuppi. Mercado belohnte sich dann auch mit einer 1.24,518 min, welche ihm mit Rang 5 einen Platz weiter vorne einbrachte. Für Philipp Steinmayr ging es mit einer 1.24,851 min von Platz 10 vor auf Platz 7. Und in seiner zehnten Runde in Q2 war auch Soomer in Schleiz angekommen und schob sich mit einer Zeit von 1.24,252 min auf den dritten Rang.

Knapp 15 Minuten hatte Florian Alt in der Box verbracht und sich für eine weitere Attacke auf die Bestzeit gerüstet, während Mikhalchik mal wieder eine 1.23,858 min raushaute und damit Schnellster auf der Strecke war. Toni Finsterbusch legte noch einen Zahn zu und holte sich von Mercado den fünften Platz zurück. Das gefiel dem Argentinier gar nicht und der packte noch eine weitere Schippe drauf. 1.24,116 min und Startplatz 2 der Lohn. Hannes Soomer wollte auch nochmal, aber der Versuch ging in die Hose und der Este landete im Dreck, konnte sich aber wieder aufrappeln.

IDM Schleiz Superbike Q1 + Q2

1. 1.23,431 min Ilya Mikhalchik

2. 1.24,116 min Leandro Mercado

3. 1.24,169 min Florian Alt

4. 1.24,222 min Hannes Soomer

5. 1.24,263 min Bastien Mackels

6. 1.24,409 min Toni Finsterbusch

7. 1.24,760 min Daniel Kartheininger

8. 1.24,851 min Philipp Steinmayr

9. 1.25,002 min Jan-Ole Jähnig

10. 1.25,009 min Patrick Hobelsberger

11. 1.25,473 min Vladimir Leonov

12. 1.25,639 min Max Schmidt

13. 1.25,659 min Marc Moser

14. 1.25,668 min Colin Velthuizen

15. 1.25,918 min Bálint Kovács