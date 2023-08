IDM Assen/Q2: Mercado flott, Pole für Mikhalchik

Es war im zweiten Qualifying nicht der Kampf um die Pole-Position, sondern eher um die goldene Ananas. Die Strecke schien erst aufzutrocknen, dann tröpfelte es erneut. Keine neuen Zeiten für Sonntag.

Spätestens als gegen Mittag die ersten Regentropfen fielen, war die Nummer mit der Pole-Position durch. Es gab zwar nicht den Dauerregen wie noch zwei Wochen zuvor beim IDM-Ausflug an den Red Bull Ring, aber zu nass war es am Samstagnachmittag in Assen dann doch. Die Piloten der IDM Supersport 300 und der IDM Supersport hatten zwar schon ein wenig Vorarbeit geleistet, doch es gab noch genügend nasse Stellen rund um den Kurs.

Daher wagten sich zu Beginn des zweiten Qualifyings nur eine Hand voll Fahrer auf die Strecke. Bastien Mackels, Florian Alt, Leandro Mercado, Vladimir Leonov und Bálint Kovács waren aus der Riege der Top Ten angetreten. Loris Cresson machte da weiter, wo er am Vormittag aufgehört hatte, nämlich mit dem Überschreiten der Streckenbegrenzung. Colin Velthuizen tat es ihm nach. Auch Ilya Mikhalchik, Pepijn Bijsterbosch und Vladimir Leonov traten dem Verein später noch bei.

Nach der Hälfte des auf 30 Minuten angesetzten Trainings meldete sich erst der Streckenposten in Turn 2 mit der Nachricht «Regentropfen» bei der Rennleitung, wenig später kam diese Nachricht auch aus Turn 2. Und an den anderen Ecken sah es auch nicht besser aus. Bastien Mackels und Kamil Krzemien schreckte das nicht und die beiden teilten sich den Kurs unter sich auf. Auch Mercado, Pepijn Bijsterbosch und Florian Alt schauten sich die Streckenverhältnisse nochmal genauer an. Vor dem erneuten Nachschub von oben war Mercado der schnellste Mann gewesen und war mit einer Zeit von 1.40,010 min unterwegs.

Die Herren aus der ersten Startreihe konnte sich die Show ganz bequem aus der Box anschauen. Es blieb für das erste Rennen bei Startreihe 1 mit Ilya Mikhalchik vor Toni Finsterbusch und Patrick Hobelsberger.

Ergebnis IDM Assen Superbike Q1 + Q2

1. 1.37,563 min Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

2. 1.38,390 min Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. 1.38,486 min Patrick Hobelsberger (D/BMW)

4. 1.38,646 min Bastien Mackels (B/Yamaha)

5. 1.38,654 min Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 1.38,705 min Florian Alt (D/Honda)

7. 1.38,715 min Hannes Soomer (EST/Honda)

8. 1.39,034 min Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

9. 1.39,121 min Vladimir Leonov (D/Yamaha)

10. 1.39,447 min Bálint Kovács (HUN/BMW)

11. 1.39,460 min Philipp Steinmayr (A/BMW)

12. 1.39,645 min Max Schmidt (D/BMW)

13. 1.39,769 min Colin Velthuizen (NL/BMW)

14. 1.40,138 min Pepijn Bijsterbisch (NL/BMW)

15. 1.40,140 min Daniel Kartheininger (D/Yamaha)