IDM Assen: Der Zeitplan für Samstag

In Assen darf man am Wochenende bekanntermaßen immer etwas länger schlafen. Das erste Qualifying beginnt um 10 Uhr. Am Nachmittag gibt es schon die ersten Rennen der IDM und ihrer Rahmenklassen.

Auf dem TT Circuit in Assen fahren auch die MotoGP, die Superbike-WM und in der Vergangenheit auch die Britische Superbike-Meisterschaft. Ein Vergleich der IDM-Zeiten mit diesen Klassen lohnt nicht, denn dort wird eine andere Strecken-Variante gefahren. Während die GP, WM und BSB auf der Gegengeraden quasi nur geradeaus müssen, haben dort alle anderen Serien, die in Assen am Start sind, noch eine Schikane zu fahren.

Die Öffnungszeiten

In Assen lohnt es sich die Zeiten im Auge zu behalten. Begann das Training am Freitag noch um 9 Uhr, geht es am Samstag erst ab 10 Uhr los. Am Sonntag gar erst um 11 Uhr. Das Akkreditierungs-Center am Eingang des Fahrerlagers hat Samstag und Sonntag jeweils ab 9.30 Uhr geöffnet und schließt bereits um 12 Uhr wieder. Noch flotter muss es am Sonntag für die Teilnehmer gehen. Am Sonntag müssen die Boxen und das Fahrerlager ab 19 Uhr geräumt sein.

Der Live-Stream

Mit am Start ist wie bei allen IDM-Events der Saison 2023 auch wieder das Team von Radio Viktoria. «Am Mikro sind dieses Wochenende Tommi Deitenbach, Lukas Gajewski und Danijel Peric», erklärt Aufnahmeleiter Stephan Kraus. «In Assen dann auch wieder mit der Sidecar-WM, die, zusätzlich auf Englisch kommentiert von Adam Weller, auf YouTube läuft.» Am Samstag wird ab 15.50 Uhr gesendet. Das erste Rennen der Pro Superstock 1000 macht den Anfang. Bis dahin kann man sich mit den örtlichen Webcams behelfen.

Das Wetter

In Assen kann sich von Tagesbeginn bis zum Nachmittag die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Temperaturen von 20 bis 25°C. Abends gibt es in Assen einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen von 18 bis 23°C. In der Nacht ist es leicht bewölkt und die Luft kühlt sich auf 14°C ab. Mit Böen zwischen 18 und 32 km/h ist zu rechnen. Es gibt bis zu 2 Sonnenstunden. Sonnenaufgang 06:20 Uhr, Sonnenuntergang 20:52 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag 19.8.2023

10.00 bis 10.25 Uhr Q1 IDM SSP 300

10.30 bis 10.55 Uhr Q1 IDM Supersport

11.00 bis 11.30 Uhr Q1 IDM Superbike

11.40 bis 12.00 Uhr Q2 FIM Superside

12.05 bis 12.25 Uhr Q2 Yamaha R7 Cup

12.30 bis 12.50 Uhr Q2 ProSTK 1000



13.35 bis 14.00 Uhr Q2 IDM SSP 300

14.05 bis 14.30 Uhr Q2 IDM SSP

14.40 bis 15.10 Uhr Q2 IDM Superbike



15.30 Uhr R1 Yamaha R7 Cup

16.05 Uhr R1 ProSTK 1000

16.55 Uhr Sprint FIM Superside

17.35 Uhr R1 IDM SSP 300