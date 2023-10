Finsterbusch und Jähnig weiter in IDM-WG 2024

Der eine ist wieder schnell, der andere wird immer schneller. Im kommenden Jahr werden Toni Finsterbusch und Jan Ole Jähnig neben Patrick Hobelsberger weiter beim Team GERT56 ranklotzen und sich eine Bude teilen.

«Ich bleibe», erläutert Toni Finsterbusch seine Beweggründe, seinen IDM-Vertrag im Team GERT56 um ein weiteres Jahr zu verlängern, «weil es mir nach wie vor mega viel Spaß macht, Rennen zu fahren und weil das Umfeld für mich nicht besser sein könnte. Der Vorteil ist, dass es für mich mittlerweile wie eine Familie ist. Ich kann mich voll und ganz auf die Jungs und Mädels verlassen, egal, wer das ist. Abseits der Rennwochenenden haben wir auch mega viel Spaß. Die Arbeit, die da drinsteckt, kann ich, glaube ich, auch ganz gut mit Leistungen zurückgeben. Bei GERT56 macht den Unterschied, dass hier auch jeder dem anderen den Erfolg gönnt, auch wenn es eine Einzelsportart ist. Sowohl J/O, als auch Pax – wir helfen uns alle gegenseitig, ziehen uns auch mal und profitieren so alle voneinander. Für nächstes Jahr ist mein Ziel: Gut durchkommen, vielleicht weniger ausfallen, also nicht selbst stürzten oder abgeschossen werden, und dann gesund durch kommen. Wenn wir das schaffen, denke ich, werden wir am Ende auch wieder ganz gut da stehen.»

Jan-Ole Jähnig, dessen Leistungskurve Ende des Jahres 2023 deutlich nach oben ging, weiß nicht nur die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen zu schätzen, sondern freut sich auch, dass er neben dem Vertrag im Team GERT56 auch seinen Untermietvertrag im Wohnmobil von Toni Finsterbusch verlängern kann. «Ich freue mich, 2024 wieder anzugreifen», seine klare Einstellung. «Das Jahr lief einfach super, wir hatten kaum Probleme, keine technischen Defekte, meiner Crew kann ich blind vertrauen. Das war ein Super-Jahr und ich hoffe, dass es 2024 so weitergeht. Das war ja eigentlich auch von Anfang an so geplant, zwei Jahre zu fahren, mindestens. Den Unterschied mach bei GERT56 der familiäre Zusammenhalt und der echt enge Kontakt zu den Teamkollegen aus. Der Datenaustausch ist immer viel wert, besonders für einen Rookie wie mich. Als Ziel würde ich für nächstes Jahr mal konstant die Top-Ten anpeilen wollen und ich möchte auf allen Strecken besser werden.»

IDM-Kalender 2024

03.05. bis 05.05.2024 Sachsenring

31.05. bis 02.06.2024 Oschersleben

21.06. bis 23.06.2024 Most

12.07. bis 14.07.2024 Schleiz

16.08. bis 18.08.2024 Assen

August tba

20.09. bis 22.09.2024 Hockenheim