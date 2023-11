Webers Kawa-Team 2024 mit zwei IDM-Superbikern

Wenn beim Schweizer alles nach Plan läuft, übergibt er Ende des Jahres seine Firma an die Hostettler AG und präsentiert in seinem Team zwei Piloten für die IDM Superbike 2024. Mercado ist Wunschkandidat.

Das Thema Winterpause steht beim Schweizer Emil Weber aktuell nicht an. Seine Firma hat der Motorradhändler unlängst an die Hostettler AG verkauft und bis Ende 2023 erfolgt die Übergabe. Bis dahin hat Weber noch reichlich zu tun. Inventur ist ein Thema, aber auch der Bereich Ausmisten. «Bei manchen Dingen fragt man sich, warum man das nicht schon vor Jahren entsorgt hat», sinniert Weber beim Großreinemachen. Zwischendurch organisiert er nicht nur seinen Schritt vom Firmenboss zum Privatmann, sondern er stellt auch die Weichen für seine Racing-Aktivitäten.

«Ich bin guter Dinge», versichert Weber beim Blick auf die IDM 2024. «Bei Kawasaki Deutschland gibt es noch eine Sitzung. Zu unserem diesjährigen Fahrer Leandro Mercado halte ich Kontakt, ich würde ihn gerne im Team halten. Noch im Dezember wollen wir unser Team präsentieren.» Neben einem Spitzenfahrer, wie zum Beispiel dem ehemaligen WM-Piloten Mercado, plant das von Kawasaki Deutschland unterstützte Team auch noch Platz zu schaffen für einen Nachwuchsmann, rekrutiert aus dem Fahrerlager der bei der IDM im Rahmenprogramm fahrenden Pro Superstock 1000.

Beim Blick auf die Pro Superstock 1000-Klasse 2023 findet man mit Johann Flammann, Felix Klinck und Micky Winkler, einem ehemaligen Weber-Schützling, drei Kawasaki-Piloten unter den Top Ten.

Bei der Struktur des Weber-Teams wird sich wohl was tun im Jahr 2024. So hatte in der Saison 2023 Wilbers-Mann Burkhard Stember an der Seite von Mercado das Wilbers-Fahrwerk betreut. Doch sollte Benny Wilbers für die Saison 2024 die Rückkehr in die IDM planen, wäre diese Konstellation Geschichte. «Dann werden wir umstrukturieren», erklärt Weber, «Kurt Stückle soll weiter die Motoren machen. Er hat dieses Jahr einen super Job gemacht. In Sachen Data Recording müssen wir uns dann umschauen.»

Konkurrenz kommt auch quasi aus dem eigenen Haus. Skach Motors Kawasaki Racing wird 2024 laut IDM.de das zweite Team der Grünen stellen. Nach einem Test mit der ZX-10 RR in Mugello ist der Kroate Martin Vugrinec als Fahrer fix. Betrieben wird das Team vom ehemaligen Piloten Oliver Skach (38), der inzwischen Inhaber eines Motorradgeschäfts und schon länger als Kappen-Sponsor bei Patrick Hobelsberger dabei ist.