Tati Mercado: Von Null auf 100 in der WorldSBK

Einen Tag vor dem ersten Freien Training der WorldSBK in Jerez wusste Tati Mercado beim Frühstück noch nicht, was der Tag bringen würde. Am nächsten Tag saß er plötzlich wieder auf der MIE-Honda und war Teil der WM.

Leandro „Tati“ Mercado hatte sich vergangenen Woche wahrscheinlich auf ein ruhiges Wochenende gefreut, nachdem der Argentinier die IDM Superbike- und die Langstrecken-Weltmeisterschaft für dieses Jahr erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Der eine oder andere Blick auf die Mattscheibe in Richtung Jerez, wo das Finale der WorldSBK-Finale stattfand, war sicherlich bei Mercado fest eingeplant. Immerhin war er lange Jahre selbst Teil des WM-Paddocks gewesen. Doch dann bimmelte bei Mercado das Telefon. «Am Donnerstagnachmittag habe ich einen Anruf erhalten», erzählt er im Nachhinein, «mit der Frage, ob ich Eric Granado beim letzten Termin der WorldSBK ersetzen könne.» Und er konnte.

«Leider wurde Eric Granado nach einem Sturz bei der portugiesischen WM-Runde, bei dem er sich eine Handverletzung zuzog, für das Wochenende für nicht startberechtigte», erklärte das Petronas MIE Honda-Team. Man erinnerte sich an Mecado, der bereits in den Jahren 2021 und 2022 für das Team in der WM unterwegs gewesen war.

«Wir haben bisher gute Fortschritte gemacht, von einer Sitzung zur nächsten», erklärte Mercado am Samstag nach Platz 17. «Wir haben ein paar Änderungen an der Abstimmung vorgenommen, die zu meinem Fahrstil passen, und die Dinge haben sich allmählich verbessert. Ich hatte vor dem Rennen keine wirklichen Erwartungen, abgesehen davon, dass ich es zu Ende fahren und natürlich mein Bestes geben wollte. Es war von vornherein klar, dass es schwer werden würde, da ich nur zwei Sitzungen zur Vorbereitung hatte. Mein Tempo war trotzdem konstant, und obwohl ich mit dem Grip am Heck zu kämpfen hatte, bin ich mit dem Verlauf zufrieden.»

Am Sonntag holte Mercado die Plätze 20 und 21. «Am Ende haben wir das ganze Wochenende über Fortschritte gemacht, und in Rennen 2 war ich besser als in Rennen 1», so seine persönliche Bilanz. «Es war nicht einfach, am Freitag ohne Vorbereitung direkt loszulegen, aber ich habe das Gefühl, dass wir das Motorrad mit jeder Ausfahrt verbessert haben, und wir konnten nicht viel mehr als das erwarten. Ich möchte mich beim Team bedanken, dass sie mich eingeladen haben, mitzufahren, und ich freue mich, dass wir die Rennen ohne Fehler beenden konnten.»