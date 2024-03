SWPN mit Hartog und De Vits bei der IDM 2024

SWPN, Partner der Stiftung Sorglose-Kinder, wird wieder in zwei Klassen antreten. Rob Hartog bei der Superbike-Klasse. Sasha de Vits, der von Yamaha Motor Benelux unterstützt wird, in der IDM Supersport.

Rob Hartog hatte eine schwierige zweite Saison in der IDM Superbike 2023, da er aufgrund einer Verletzung, die er sich bei einem Training zur Langstrecken-Weltmeisterschaft zugezogen hatte, die meiste Zeit der Saison aussetzen musste und erfolgreich vom Belgier Bastien Mackels vertreten wurde. Doch Hartog ist auf Revanche aus und will das Potenzial, das er in seinem Debütjahr zeigte, in eine weitere starke Saison umsetzen. Mit einigen Updates an seiner Yamaha R1M ist er zuversichtlich, um in der IDM Superbike an die Spitze zu fahren.

«Ich freue mich sehr», so Hartog, «dass ich auch 2024 in der IDM Superbike antreten darf. Nach einer guten ersten Saison auf der R1 im Jahr 2022 war es natürlich schade, dass ich im letzten Jahr verletzungsbedingt nicht an diese Leistung anknüpfen konnte. Umso dankbarer bin ich, dass ich von SWPN, Yamaha und meinen persönlichen Partnern und Sponsoren eine weitere Chance bekommen habe. Ich will eine gute Saison zeigen und kann es kaum erwarten, in ein paar Wochen zum ersten Mal wieder auf der R1 zu sitzen.»

Neu bei SWPN in der Supersport 600-Klasse ist Sasha de Vits. Der 22-jährige Belgier ist kein Unbekannter in der IDM und in der Yamaha-Familie. In der Vergangenheit fuhr er im Yamaha R3-Cup und in der IDM Supersport 300-Klasse. Auf nationaler Ebene wurde er letztes Jahr in die Supersport 600-Klasse eingeführt. In diesem Jahr wird es darum gehen, die Yamaha YZF-R6 und die Arbeitsweise des Teams kennenzulernen, um sich Schritt für Schritt an die Spitze des Teilnehmerfeldes heranzutasten.

«Zunächst einmal bin ich sehr dankbar für die Chance, die ich von SWPN bekomme», versichert der Belgier. «Ich freue mich sehr, für dieses Spitzenteam zu fahren und bin auch sehr neugierig und gespannt auf unsere Zusammenarbeit. Lasst uns eine sehr schöne Saison erleben.»

«Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 für das Team, freue ich mich, dass wir nun auch unsere Pläne für dieses Jahr bekannt geben können», meint auch Teammanager Frank Brouwer. «Gemeinsam mit Rob hoffen wir, unseren Erfolgskurs fortsetzen zu können. Sasha ist neu für uns als Team, aber jemand, den wir schon seit einiger Zeit verfolgen. Wir sehen in ihm das nötige Potenzial und hoffen, ihm Stabilität zu verschaffen und ihn als Fahrer weiterzuentwickeln. Mit der Unterstützung der Yamaha-Motor-Niederlassung Benelux und all unserer anderen Partner können wir es als eingespieltes Team kaum erwarten, wieder gemeinsam auf die Strecke zu gehen.»

Mario Janssen, Country Manager Yamaha Motor Europe Branch Benelux erklärt: «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das SWPN-Team, Partner der Stichting Zorgeloos Kind, seit mehreren Jahren unterstützen und gemeinsam viele Erfolge erzielen konnten. Unter der leidenschaftlichen Führung von Teammanager Frank Brouwer habe ich keinen Zweifel daran, dass wir in der nächsten Saison mit den Fahrern Rob Hartog und Sasha de Vits wieder viele Podiumsplätze erringen werden. Rob hatte in der letzten Saison viel Verletzungspech, deshalb können wir es kaum erwarten, ihn mit seiner R1M wieder an der Spitze der IDM Superbike zu sehen. Mit Sasha begrüßen wir einen alten Bekannten aus dem Yamaha R3 Cup zurück in der Yamaha Racing Familie und erwarten, dass er perfekt zu unserer Yamaha R6 passen wird. Wir wünschen dem Team SWPN und den Fahrern viel Erfolg.»