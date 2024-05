IDM Superbike: Überschaubare Regeländerungen 2024

Am Wochenende gehen die 30 Piloten der IDM Supernike auf dem Sachsenring erstmals auf die Strecke. Im Vorfeld wurden noch ein paar Regeländerung durch den DMSB abgesegnet. Viel passiert ist nicht.

Wer sich das aktuelle Reglement der IDM Superbike in Gänze zu Gemüte führen will, hat einiges an Lesestoff. Hier einige der Änderungen, die gemeinsam von Promoter und DMSB beschlossen wurden.

Die Referenzteile

Der DMSB behält sich vor, seitens der Hersteller nachträglich eingereichte und/oder von der FIM freigegebene Teile erst im Folgejahr oder per Bulletin zuzulassen. Folgende Referenzteile sind bis 30 Tage vor der ersten Veranstaltung beim DMSB zu hinterlegen:

- Zylinderkopf

- Einlass- und Auslassnockenwelle(n)

- neu dabei: Tassenstößel und/oder Kipphebel, Schlepphebel

- Einlass- und Auslassventil inklusive Ventilfedern, Ventilteller und Ventilkeile - Kolben inklusive Kolbenringe, Bolzen und Sicherungen

- Pleuel

- ECU-Kit

- Kit Software und Zugang

Die aktuellen Drehzahlen

Aprilia RSV4 1000 RR/RF - ZD4RK - 14.700 U/min

BMW S 1000 RR (2019) - K67 (OE21) - 14.900 U/min

BMW M 1000 RR (2021) - K66 (OE71) - 15.500 U/min

BMW M 1000 RR (2023) - K66-MÜ (OP01) - 15.500 U/min

Ducati Panigale V4R (2019) - DA - 16.100 U/min

Ducati Panigale V4R (2023) - 3D - 16.100 U/min

Honda CBR 1000 RR [SP] (2020) - SC82 - 15.600 U/min

Honda CBR 1000 RR [SP] (2022) - SC82 - 15.600 U/min

Honda CBR 1000 RR [SP] (2024) SC82 - 15.600 U/min

Kawasaki ZX-10 RR (2021) - ZXT02N - 14.600 U/min

Kawasaki ZX-10 RR (2023) - ZXT02T - 15.100 U/min

Suzuki GSX-R 1000 (R) - L7-L9 - 14.900 U/min

Yamaha YZF-R1 [M] (2017) - BX4 /2KS - 14.700 U/min

Yamaha YZF-R1 [M] (2020) - B3L / B4S - 15.200 U/min

Die Kontrollen und die Zahlen

Die finale Entscheidung über die Zulässigkeit des Startnummerndesigns trifft der Vorsitzende der technischen Kommissare. Entnahmen von Kraftstoffproben für eine Überprüfung können zu jeder Zeit während einer Veranstaltung vom DMSB vorgenommen werden.

Pro Saison darf eine limitierte Anzahl von Motoren verwendet werden, wobei die errechnete Anzahl in jedem Fall abzurunden ist. Anzahl Motoren= Anzahl derVeranstaltungen : 2. Ein Motor wird ab dem Moment als verwendet oder aktiv angesehen, in dem er die Linie an der Boxenausfahrt überquert.

Rund um den Motor

Ventilspieleinstellungen können nach Genehmigung durch den Vorsitzenden der technischen Kommissare und unter Aufsicht eines technischen Pflichtkommissars vorgenommen werden. Die Genehmigung dafür ist im Vorfeld beim Vorsitzenden der technischen Kommissare zu beantragen. Anschließend erfolgt eine erneute Verplombung.

Wenn ein Motor das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann der Vorsitzende der technischen Kommissare nach eigenem Ermessen anordnen, dass der Motor zur Überprüfung seiner Übereinstimmung zerlegt wird.

Die Nockenwellenantriebsräder sind freigestellt. Ölführende Motorabdeckungen müssen mit Stahlschrauben befestigt werden. Der Vorsitzende der technischen Kommissare hat das Recht, jede Abdeckung abzulehnen, die diesen Sicherheitszweck nicht erfüllt. Als Flüssigkeit für die Wasserkühlung des Motors darf ausschließlich Wasser ohne jegliche Zusätze verwendet werden. Zusätzliche Halterungen zur Befestigung der zusätzlichen Kühler sind zulässig.

Sprit und Elektronik

Kraftstoffleitungen vom Kraftstofftank zum Druckleitungs-Bauteil (exklusive) dürfen ersetzt werden. Es dürfen Schnellkupplungen verwendet werden. Kraftstoffbe- und -entlüftungsleitungen dürfen ersetzt werden. Kraftstofffilter dürfen hinzugefügt werden.

ECU: Corner-by-Corner oder distanz-/positionsbasierte Einstellungen sind nicht erlaubt. Mit der Ausnahme von Sensoren am Schaltgestänge, Raddrehzahlsensoren und Lambdasensoren dürfen keine weiteren Sensoren zur Motorsteuerung hinzugefügt werden. Raddrehzahlsensoren müssen gegebenenfalls in der Kit ECU und Kabelbaum eingeschlossen sein.

Änderungen im ursprünglichen Haupt-Kabelbaums sind erlaubt. Eine automatische Abschaltvorrichtung für den Sturzfall, z. B. Kippsensor, muss jederzeit aktiv und überprüfbar sein. Generator, Lichtmaschine, Anlasser: Der Generator muss wie original verbaut und wie homologiert bleiben. Es sind keine Änderungen erlaubt.

Die Hardware

Ein vormontierter Ersatzrahmen/das Ersatzmotorrad muss dem Vorsitzenden der technischen Kommissare zur Erteilung der Erlaubnis für den Zusammenbau vorgeführt werden. Das Lenkrohr, die Lenkkopflager und die Einsätze für die Lenkkopflager sind freigestellt. Bremsscheiben dürfen durch Nachrüstteile ersetzt werden. Bremsscheiben und -träger müssen aus dem gleichen Material wie die homologierten Bremsscheiben und -träger sein.

Die Bremssättel der Vorderradbremse dürfen durch Zubehörsättel mit einem max. Nettoverkaufspreis von 1500 € ersetzt werden. Der Bremssattel an der Hinterradbremse muss, wie vom Hersteller für das homologierte Motorrad produziert, bleiben. Änderungen sind nicht erlaubt.

In welcher Position sich der Lenker und das Fahrwerk auch immer befindet, für Vorderrad, Reifen und Kotflügel muss ein Mindestabstand von 10 mm zu an- und umliegenden Teilen gewährleistet sein. Ist der Fußbremshebel auf der Achse der Fußraste gelagert, so muss er unter allen Umständen, wie zum Beispiel im Falle einer etwaigen Deformierung der Fußraste, dennoch funktionsfähig bleiben.

Zusätzliche Abdeckungen am Tank, die der Abstützung des Fahrers dienen, dürfen hinzugefügt werden, müssen jedoch nicht der Seriensilhouette entsprechen. Die im Gabelunterteil integrierten Schutzblechhalterungen dürfen verändert, entfernt oder ersetzt werden.

Die Kamera

Die Verwendung von Kameras ist grundsätzlich nur im freien Training zulässig. Diese müssen doppelt befestigt sein (z.B. Pad + Drahtseil) und bei der Technischen Abnahme vorgeführt werden. Die Verwendung außerhalb der freien Trainings wird nur in Ausnahmefällen durch den Promotor genehmigt.