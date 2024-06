IDM Most: Caricasulo düst in Superpole 2

Mit einem kleinen Umweg über die Superpole 1 kommen der WM-Gast Federico Caricasulo sowie die beiden Österreicher Thomas Gradinger und Philipp Steinmayr noch eine Runde weiter.

Nach dem Pre Practice vom Freitag trafen sich 17 der 29 IDM Superbike-Piloten am Samstag nach einem wenig frequentierten dritten Freien Training am Vormittag zur Superpole 1. Die drei Schnellsten erwartete am Ende der Sprung in die Superpole 2, wo die schnellsten 12 des Vortages auf sie warteten.

15 Minuten blieb den Herrschaften, sich um die besten Startplätze zu balgen. Luca Grünwald fuhr nach einer Runde gleich wieder an seine Box. Julius Ilmberger und WM-Gast Federico Caricasulo machten sich als erste an die Arbeit, als die Ampel Ende der Boxengasse auf Grün umschaltete. Ähnlich schnell wie im Pre Practice war auf Anhieb Superbike-Neueinsteiger Thomas Gradinger, der mit einer Zeit von 1.34,460 min vorlegte.

Auch die beiden BMW-Piloten Marco Fetz und Philipp Steinmayr, der am Freitag noch einen Ausrutscher verbuchen musste, interessierten sich für einen Platz in der Superpole 2. Doch erst einmal übernahm Leon Orgis, ebenfalls neu in der Klasse, mit seiner Zeit von 1.34,371 min das Kommando an der Spitze. Gradinger und Grünwald im Hunderstel-Bereich dahinter.

Einen Sprung nach vorne machte fünf Minuten vor der Zielflagge mit einer Runde von 1.34,259 min Max Enderlein. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Nach kurzen Boxenstopps war zum Endspurt fast das gesamte Feld auf der Strecke. Auf den letzten Drücker hüpfte auf einmal Caricasulo mit der Skach-Kawasaki an die Spitze. Der Italiener überzeugte mit einer Zeit von 1.33,927 min. Zwei Zehntel dahinter tauchte Steinmayr auf. Damit hatten die beiden Enderlein auf Rang 3 verdrängt.

Caricasulo war gut in Schwung und unterbot seine eigene Bestzeit um weitere drei Zehntel. Gradinger drängelte sich mit seiner Zeit von 1.34,106 min zwischen den Italiener und seinen österreichischen Landsmann Steinmayr. Genau diese Drei durften dann auch gleich für die Superpole 2 auf ihren Motorrädern sitzen bleiben.

Ergebnis Superpole 1

1. Federico Caricasulo (I), Kawasaki 1.33,607 min

2. Thomas Gradinger (A), Yamaha 1.34,106 min

3. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.34,130 min

4. Max Enderlein (D), Yamaha

5. Luca Grünwald (D), BMW

6. Colin Velthuizen (NL), BMW

7. Leon Orgis (D), Yamaha

8. Marco Fetz (D), BMW

9. Milan Merckelbagh (NL), BMW

10. Rob Hartog (NL), Yamaha

11. Oliver König (CZE), Ducati

12. Marc Moser (D), Ducati

13. Sandro Wagner (D), BMW

14. Moritz Jenkner (D), BMW

15. Julius Ilmberger (D), BMW

16. Björn Stuppi (D), BMW

17. Leon Franz (D), BMW