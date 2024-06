IDM Most: Der Plan am Samstag

Der Samstag in Most

Die IDM-Macher haben am Samstag wieder viel vor. Qualifyings, zwei Superbike-Superpole-Sessions und die ersten Rennen plus Sprint der Seitenwagen Weltmeisterschaft.

Nach den ersten Trainings und dem Pre Practice der IDM Superbike am Freitag steigt die Spannung. Am Nachmittag sind erste Meisterschaftspunkte fällig. Nach einem schwül-heißen Freitag ändert sich am Samstag das Wetter, die Temperaturen sinken.

Die Änderungen

Seit dem letzten Besuch der IDM in Most ist ein Jahr vergangen und an der einen oder anderen Stelle hat es Änderungen gegeben. Auf dem Weg zu Turn 1 hat es auf den letzten 200 Metern neue Kerbs gegeben. In Turn 3 wurden die die Kerbs ersetzt und entsprechen bei der Länge den FIM-Regularien. Das Kiesbett in Turn 16 wurde um 20 Prozent vergrößert. Ganz neu und um 25 Prozent vergrößert ist das Kiesbett in Turn 17. In Turn 20 und 21 wurden auf der linken Seite die Kerbs ersetzt.

Die Verpflegung

Wer Hunger bekommt und seine Brotzeit, wahlweise Vesper oder Pausenbrot, daheim vergessen hat, wird im Fahrerlager fündig. Das Restaurant im Paddock ist täglich von 8:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Es gibt warme und kalte Getränke, einen Schnellimbiss und Fertiggerichte. Das Bistro The Most Fun Arena befindet sich im Schulungszentrum und ist immer über die gesamte Dauer der Veranstaltung auf dem Polygon geöffnet. Das Angebot ist ähnlich dem des Paddock-Restaurants.

Der medizinische Service

Landen möchte dort keiner der Teilnehmenden oder der Zuschauer. Doch ohne Medical Center gibt’s kein Rennwochenende. Das Medical Center am Ende der Boxengasse ist von Donnerstag bis Sonntag von 07.00 bis 19.00 Uhr besetzt. Der Chefarzt vor Ort ist Dr. Martin Schweiger. Wer ins örtliche Krankenhaus muss landet im Nemonice Most, J.E. Purkyne 270, Most 434 01, Telefonnummer +420 478 031 111.

Der Stream

Am Freitag wurde von der Radio Viktoria-Mannschaft alles für den Stream vorbereitet und ab Samstag-Nachmittag wird gesendet. «In Most werden Eddie Mielke, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach durch die Sendung führen», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus. «Neben den IDM-Rennen und den Cups werden wir auch wieder die SuperSide-WM mit dabeihaben, die wir auf dem MOTORRAD YT Chanel und auf FIM-MOTO.tv auch mit englischem Kommentar von Adam Weller senden.» Alternativ gibt es auch das Live-Timing von Bike-Promotion.

Der Sendeplan

13:48 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

14:00 Uhr – Yamalube Yamaha R7 Cup RACE 1 (race start 14:05)

14:47 Uhr – IDM FIM Sidecar World Championship Sprintrace (race start 14:55 Uhr)

15:30 Uhr – IDM SSP300 RACE 1 (race start 15:40 Uhr)

16:20 Uhr – IDM SSP RACE 1 (race start 16:30 Uhr)

17:10 Uhr – Northern Talent Cup RACE 1 (race start 17:15 Uhr)

Das Wetter

In Černý Most kann sich morgens die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig und die Temperatur liegt bei 18°C. Des weiteren ist es vom Nachmittag bis abends leicht bewölkt bei Temperaturen von 18 bis 23°C. In der Nacht ist es wolkenlos bei Tiefstwerten von 15°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 45 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag den, 22.06.24

08.45 bis 09.10 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.15 bis 09.40 Uhr Q1 IDM Supersport

09.50 bis 10.20 Uhr FP3 IDM Superbike

10.25 bis 10.45 Uhr Q2 Superside WM

10.55 bis 11.25 Uhr Q1 NTC

11.30 bis 11.50 Uhr Q2 R7 Cup

12.00 bis 12.25 Uhr Q2 IDM SSP 300

12.30 bis 12.55 Uhr Q2 IDM Supersport



13.05 bis 13.20 Uhr SP1 IDM Superbike

13.30 bis 13.45 Uhr SP2 IDM Superbike



14.05 bis 14.40 Uhr R1 R7 Cup

14.55 bis 15.30 Uhr Sprint Superside WM

15.40 bis 16.15 Uhr R1 IDM SSP 300

16.30 bis 17.05 Uhr R1 IDM Supersport

17.15 bis 17.50 Uhr R1 NTC

18.00 bis 18.35 Uhr R1 KTM JC