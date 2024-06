Philipp Steinmayr (BMW): «Da war keine Lücke»

Nach dem Wegfall des IDM-Termins auf dem Red Bull Ring war der Most-Ausflug für den Österreicher so was wie ein Heimrennen. In Lauf 2 muss er unverschuldet durchs Kiesbett.

Philipp Steinmayr vom Team Champion-alpha-Van Zon-BMW war nach seinem Einsatz in der Langstrecken-Weltmeisterschaft noch zu einem kurzen Test ans Schleizer Dreieck gereist, wo Ende Juli ein weiterer IDM-Lauf stattfindet. «Auch wenn es nur ein paar Runden waren», berichtet der Österreicher von seinem Ausflug nach Thüringen, «hat es geholfen, mich wieder auf die BMW und die Pirelli-Reifen einzustimmen und ein gutes Gefühl mit nach Most zu nehmen.»

Leider hielt das gute Gefühl nicht allzu lange an. Steinmayr musste im Freien Training einen Sturz verkraften und verpasste eine wichtige Session, schaffte aber dann über den Umweg der Superpole 1 den Sprung in die Superpole 2. Dort wurde es für den Österreicher der 15. Startplatz, was ein ordentliches Stück Arbeit für die beiden Rennen am Sonntag bedeutete. «Der Asphalt war ziemlich aggressiv», so Steinmayr. «In der Superpole 2 ging es nicht spürbar schneller. Die Zeit ist auch zu knapp, um am Motorrad noch etwas zu ändern.» Zwischen der Superpole 1 und 2 haben die Piloten gerade mal fünf Minuten Verschnaufpause, was in der Regel gerade mal zum Reifenwechsel reicht. «Ich habe es trotzdem positiv gesehen, dass ich unter die Top-15 gefahren bin», so der BMW-Pilot.

Im ersten Rennen ging es für Steinmayr dann auch einen ordentlichen Schritt nach vorne. «Am Samstag haben wir noch viel an der Balance des Motorrads gearbeitet», verriet er, nachdem er als Achter durchs Ziel gerauscht war. «Am Start bin ich gut weggekommen und habe auch die erste Schikane gut erwischt. Das Feld war eng beisammen und das Niveau wirklich sehr hoch. Doch die meisten wissen, was zu tun ist. Mit dem Top Ten-Platz war ich dann sehr zufrieden.»

Den peilte Steinmayr dann auch in Lauf 2 an und es schaute anfangs auch ganz danach aus. Doch es kam anders. «Ich kam etwa als Neunter raus. Dann überholte mich mein Teamkollege Bálint Kovács und als er dann Mercado angriff, sah ich es schon kommen. Er hatte da eine Lücke gesehen, die es nicht wirklich gab. Als er stürzte, wollte ich innen durchschlüpfen, aber er landete genau vor mir. Mir blieb, damit ich ihn nicht überfahre, nur der Weg durch den Kies. Von hinten habe ich mich dann irgendwie wieder vorgekämpft. Enttäuscht war ich nach Platz 13 dennoch. Der Start war wieder top und auch mein Speed stimmte, dass die Top Ten absolut machbar gewesen wären.»

Punkte IDM Superbike nach 6 von 14 Rennen

1. 115 Punkte Florian Alt (D), Honda

2. 113 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

3. 80 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

4. 69 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

5. 63 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

6. 62 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

7. 56 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 53 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

9. 35 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

10. 34 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 27 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

12. 27 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

13. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

14. 15 Punkte Jan Mohr (A), BMW

15. 14 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

16. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

17. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

18. 9 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

19. 7 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

20. 7 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

21. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

22. 2 Punkte Sandro Wagner (D), BMW



Noch ohne Punkte



Colin Velthuizen (NL), BMW

Marco Fetz (D), BMW

Rob Hartog (NL), Yamaha

Marc Moser (D), Ducati

Björn Stuppi (D), BMW

Oliver König (CZE), Ducati

Johann Flamman (D), Kawasaki

Julius Ilmberger (D), BMW

Leon Franz (D), BMW