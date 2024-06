Hannes Soomer muss Bier liefern nach P3 in Most

Für den Esten vom Team Enemat Enos Motorsport wurde es im zweiten Lauf der IDM Superbike in Most der erste Podestplatz nach seinem Umstieg. Der flüssige Lohn ging an die tapferen Mechaniker.

Warum Hannes Soomer nach seinem Umstieg von Honda auch in diesem Jahr mit der BMW wieder in dem doch eher seltenen Hellblau fährt, IDM-Kommentator Lukas Gajewski fühlt sich stets an Schlümpfe erinnert, wurde bereits bei seinem IDM-Auftritt in Oschersleben geklärt. Den Sachsenring-Auftakt hatte er verletzungsbedingt noch verpasst. «Die Farbe fahr ich wegen meiner Mutter», verriet Soomer, «damit sie mich immer gleich sieht, wenn sie den Live-Stream schaut.»

Was die Mama daheim in Estland dann am Most-Sonntag zu sehen bekam, war im ersten Lauf ein Sturz kurz vor der Zieldurchfahrt. Rundenlang hatte sich Soomer mit seinem Markenkollegen Ilya Mikhalchik um den Sieg gestritten. Als dieser dann in der letzten Runde an ihm vorbeikam, packte Soomer dann eine Prise zu viel Ehrgeiz. «Ich habe einen Fehler gemacht», erklärte er anschließend, «und die Kontrolle über das Vorderrad verloren.»

Soomer rappelte sich nach dem Sturz in den Kies gleich wieder auf. Doch als die BMW in die Box geliefert wurde, mussten sich die Mechaniker sputen, um rechtzeitig zum zweiten Rennen am Nachmittag fertig zu werden. Dazu muss man wissen, dass die Mannschaft aus dem fast 2000 Kilometer entfernten Estland überschaubar ist. Sie kommen stets zu dritt in ihrem Sprinter angedüst, den Fahrer Soomer miteingerechnet.

Doch es lief alles glatt. Soomer hielt sich in Lauf 2 aus den Scharmützeln von Mikhalchik und dem späteren Sieger Florian Alt um den ersten Platz raus und chauffierte seine runderneuerte BMW auf den dritten Platz. Seinem ersten Podium nach dem Markenwechsel. «Ich bin happy», meinte ein strahlender Soomer. «Nach dem ersten Rennen bin ich auf jeden Fall happy, jetzt auf dem Podium zu stehen. Und gleich einen Schluck Sekt zu trinken. Aber nachher muss ich meinen Jungs erst einmal eine Kiste Bier bringen. Denn sie haben mein Motorrad wieder hinbekommen. Nach dem Sturz im ersten Rennen war er es nicht mehr in einem Stück. Aber jetzt bin ich happy, es ist lange her, dass ich auf dem Podium stand.»

Soomers Update nach den teaminternen Feierlichkeiten des Trios: «Die Jungs haben ihr Bier bekommen!»

Punkte IDM Superbike nach 6 von 14 Rennen

1. 115 Punkte Florian Alt (D), Honda

2. 113 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

3. 80 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

4. 69 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

5. 63 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

6. 62 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

7. 56 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 53 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

9. 35 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

10. 34 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 27 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

12. 27 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

13. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

14. 15 Punkte Jan Mohr (A), BMW

15. 14 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

16. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

17. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

18. 9 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

19. 7 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

20. 7 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

21. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

22. 2 Punkte Sandro Wagner (D), BMW



Noch ohne Punkte



Colin Velthuizen (NL), BMW

Marco Fetz (D), BMW

Rob Hartog (NL), Yamaha

Marc Moser (D), Ducati

Björn Stuppi (D), BMW

Oliver König (CZE), Ducati

Johann Flamman (D), Kawasaki

Julius Ilmberger (D), BMW

Leon Franz (D), BMW