Tati Mercado: «Toughes IDM-Wochenende in Most»

Beim dritten Superbike-Wochenende musste der Kawasaki-Pilot ein wenig härteres Brot knabbern. Trotz zweier Top-Ten-Resultate hatten dem Argentinier die Abstände zur Spitze nicht geschmeckt.

Leandro «Tati» Mercado hatte sich von seinem Einsatz in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gut erholt und nutzte die Freien Trainings in Most, um sich wieder auf seine von Techniker Kurt Stückle vorbereitete Kawasaki einzustimmen. Der Argentinier schaffte auch gleich den Sprung in die Superpole 2, wo es am Samstag um die besten Startplätze für die beiden Rennen am Sonntag ging. Mit seiner Zeit von 1.33,590 min konnte sich der Argentinier auf den zehnten Platz schieben.

Im ersten Rennen am Vormittag zeigte sich die Sonne nur gelegentlich, heizte aber bei ihrem Auftauchen den Asphalt jedes Mal mächtig auf, was die Reifenwahl einigermaßen schwierig machte. Im Rennen selbst konnte Mercado dann seine Erfahrung aus der WorldSBK und der Langstrecken-WM ausspielen, was ihm am Ende den fünften Platz einbrachte. Im zweiten Rennen am Sonntagnachmittag wurde es mit Rang 8 erneut ein Top-Ten-Ergebnis. Auch wenn sich der Argentinier mehr gewünscht hätte.

«Ein toughes Wochenende», beschreibt Mercado seinen Most-Ausflug. «Mit ganz schön viel Arbeit. Ich habe in den Rennen wirklich jede Runde gepusht. Es war nicht leicht, wenn man aus der vierten Reihe startet. Und es war auch nicht einfach, gegen die zahlreichen BMW und die Honda zu kämpfen. Aber wir haben unser Paket bis ans Limit gebracht. Wir haben an diesem Wochenende das Maximum herausgeholt.»

«Natürlich wollen wir mehr», versichert Mercado, «doch im Moment ist es nicht gerade einfach, gegen die anderen Bikes zu kämpfen. Wir arbeiten wirklich hart, wir haben uns auch verbessert und sind schneller geworden. Doch genug ist das noch nicht. Das Level der Meisterschaft ist in der Tat sehr hoch. Wir tun alles, um die Lücke nach vorne zu schließen. Doch das ist kein leichter Job.»

Punkte IDM Superbike nach 6 von 14 Rennen

1. 115 Punkte Florian Alt (D), Honda

2. 113 Punkte Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

3. 80 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati

4. 69 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW

5. 63 Punkte Patrick Hobelsberger (D), BMW

6. 62 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW

7. 56 Punkte Bálint Kovács (HU), BMW

8. 53 Punkte Leandro Mercado (ARG), Kawasaki

9. 35 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW

10. 34 Punkte Maximilian Kofler (A), Yamaha

11. 27 Punkte Thomas Gradinger (A), Yamaha

12. 27 Punkte Philipp Steinmayr (A), BMW

13. 22 Punkte Leon Orgis (D), Yamaha

14. 15 Punkte Jan Mohr (A), BMW

15. 14 Punkte Luca Grünwald (D), BMW

16. 13 Punkte Max Schmidt (D), BMW

17. 11 Punkte Vladimir Leonov (RUS), Ducati

18. 9 Punkte Max Enderlein (D), Yamaha

19. 7 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW

20. 7 Punkte Kevin Orgis (D), BMW

21. 6 Punkte Nico Thöni (A), Kawasaki

22. 2 Punkte Sandro Wagner (D), BMW



Noch ohne Punkte



Colin Velthuizen (NL), BMW

Marco Fetz (D), BMW

Rob Hartog (NL), Yamaha

Marc Moser (D), Ducati

Björn Stuppi (D), BMW

Oliver König (CZE), Ducati

Johann Flamman (D), Kawasaki

Julius Ilmberger (D), BMW

Leon Franz (D), BMW