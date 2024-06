IDM-Superbiker bestehen auf Pirelli SCX

In den IDM Solo-Klassen sind die Fahrer ausschließlich auf Reifen von Hersteller Pirelli unterwegs. Im ersten Rennen in Most gab es drei Reifen-Schäden beim SCX. Die Fahrer wollten ihn dennoch fahren.

Im ersten Rennen der IDM Superbike in Most gab es am Sonntag auf Grund des Wetters die unterschiedlichsten Reifen-Wahlen. Denn mal schien die Sonne und heizte den Asphalt mächtig an, und dann zog wieder ein Wolkenfeld über den Himmel, was sich auch in einem nicht ganz so heißen Asphalt niederschlug.

«Bis Samstagabend gab es keinerlei Anzeichen für Reifenprobleme jeglicher Art», erläuterten im Anschluss an das Wochenende die Pirelli-Techniker um ihren Chef Björn Lohmann. «Alle Mischungen haben wie immer perfekt funktioniert und hatten ein ideales Verschleißbild.»

Diskussionen zwischen den Pirelli-Fachleuten und den Fahrern gab es dann zwischen Lauf 1 und 2. «Am Sonntagvormittag nach dem ersten Superbike-Rennen haben wir bei drei SCX-Reifen Schäden erkannt und im Anschluss Teams und Fahrern empfohlen im zweiten Rennen keinen SCX zu nutzen», so die Aussage seitens Pirelli. «Auch in Anbetracht der zu erwartenden höheren Temperaturen am Nachmittag. Sicherheit ist immer unsere höchste Priorität. Zudem haben wir die Teams und Fahrer noch einmal daran erinnert, sich an unsere offiziell empfohlenen Reifenluftdrücke zu halten, und diese in keinem Fall zu unterschreiten, da dies bei den vorherrschenden Bedingungen zu potenziellen Problemen führen könnte.»

«Dennoch entschieden sich im zweiten Superbike-Lauf 13 Fahrer dafür, mit der SCX-Mischung an den Start zu gehen», heißt es in der Erklärung weiter. «Alle Fahrer auf dem Podium im zweiten Superbike-Rennen hatten sich ebenfalls für die SCX-Option entschieden. Zwei von ihnen ohne jegliche Anzeichen von Problemen, was unterstreicht, dass die Abstimmung des Motorrads in Kombination mit der Einhaltung des empfohlenen Reifenluftdrucks und eines entsprechenden Reifenmanagements entscheidend für den Erfolg war.»

Auf dem Podest waren Florian Alt (Honda), Ilya Mikhalchik (BMW) und Hannes Soomer (BMW) gelandet. «Zudem kann erwähnt werden, dass diese sehr isoliert auftretenden Probleme keinen Einfluss auf das Rennergebnis hatten, wie uns Hannes Soomer bestätigte, welcher mit Reifenschaden im zweiten Rennen den dritten Platz belegte», erklärt die Pirelli-Technik-Abteilung. «Für das nächste Rennen in Schleiz werden wir in der IDM Superbike wie gewohnt die SCX und SC0 Hinterreifen-Optionen anbieten.»