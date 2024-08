IDM Assen: Hobelsberger schafft Superpole-Sprung

Patrick Hobelsberger musste in der IDM Superbike den Umweg über die Superpole 1 nehmen, schaffte den Sprung aber problemlos. Begleitet wurde er dabei von Max Enderlein und Maximilian Kofler.

Zackig musste es bei den Piloten in der Superpole 1 der IDM Superbike gehen. Gerade Mal 15 Minuten mussten reichen, um sich für das morgige Rennen einen vernünftigen Startplatz zu erobern. Wer den Sprung in die Superpole 2 und damit einen Platz in den ersten Reihen des Assen-Grid ergattern wollte, musste sich besonders ins Zeug legen. Denn nur die ersten Drei der Superpole 1 dürfen nach einer kurzen Verschnaufpause und einem Extra-Satz Reifen in der Superpole 2 mitmischen.

Maximlian Kofler übernahm als Erster die Führung, wurde aber nach wenigen Sekunden bereits von seinem österreichischen Landsmann Thomas Gradinger verdrängt. Doch auch dessen Freude an Platz 1 währte nur kurz. Patrick Hobelsberger, der sämtliche verregneten Freien Trainings ausgelassen hatte, drängte sich mit einer Zeit von 1.39,101 min an die Spitze. Dicht gefolgt von den Superbike-Neueinsteigern Max Enderlein und Thomas Gradinger.

Mühe hatte Ducati-Pilot Lorenzo Zanetti, der sich nach seinem drei Wochen alten Schlüsselbeinbruch noch mit dessen Nachwehen rumquält. Erst in der zweiten Halbzweit griff Kawasaki-Pilot Martin Vugrinec ins Superpole-Geschehen ein.

Hobelsberger sicherte seine Führung ab und fuhr eine Zeit von 1.38,823 min und hatte vor Enderlein einen Vorsprung von 0,449 Sekunden herausgearbeitet. Zanetti biss tapfer die Zähne zusammen und schob sich an Gradinger vorbei auf den dritten und damit letzten Superpole 2-Platz. Doch auf den war auch Maximilian Kofler scharf und übernahm eine gute Minute vor Schluss den dritten Rang, und womit Zanetti wieder auf dem undankbaren Vierten gestrandet war und sich anschließend noch Kevin Orgis beugen musste.

Mit einem Sturz von Thomas Gradinger endete die Session.

IDM Superbike: Superpole 1

1. Patrick Hobelsberger (D), BMW 1.38,823 min

2. Max Enderlein (D), Yamaha 1.39,272 min

3. Maximilian Kofler (A), Yamaha 1.39,318 min.



16. Kevin Orgis (D), BMW

17. Lorenzo Zanetti (I), Ducati

18. Thomas Gradinger (A), Yamaha

19. Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

20. Luca Grünwald (D), BMW

21. Oliver König (CZ), Ducati

22. Marc Moser (D), Ducati

23. Sandro Wagner (D), BMW

24. Leon Franz (D), BMW

25. Björn Stuppi (D), BMW

26. Julius Ilmberger (D), BMW