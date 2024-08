IDM Assen: Honda-Pilot Alt kassiert Pre-Practice

Immerhin hatte bis zum Superpole Pre Practice der IDM Superbike der Regen Feierabend gemacht und bescherte den 27 Piloten ihre erste Session im Trockenen. Fortsetzung folgt am Samstag.

Superpole 1 oder gleich in die Superpole 2. Das war die Frage beim Superpole Pre Practice am Freitagnachmittag. Denn nur die ersten 12 dürfen auf direktem Weg in die Superpole 2 am Samstag einbiegen. Wer bei den beiden Freien Trainings im Regen, einmal war Ilya Mikhalchik Schnellster, das andere Mal Florian Alt, GERT56-Pilot Patrick Hobelsberger vermisst hatte, musste sich keine Sorgen wegen dessen Fehlen im Regen machen.

«Ja, rein taktisch», erklärte sein Teamchef Karsten Wolf. «Für das Superpole Pre Practice und für den Samstag und Sonntag ist trockenes Wetter angesagt. Patrick fühlt sich gut und sicher in Assen, kennt und mag die Strecke. Das heißt, Ziel ist heute die Top 12 für Superpole 2 und wir nutzen Samstag das FP3 zur Feinabstimmung.» Mit neuer Abstimmung mussten auch die restlichen Piloten am Nachmittag ran. Denn obwohl es immer noch stark bewölkt war, war die Strecke inzwischen aufgetrocknet.

30 Minuten waren für das Pre Practice, das in diesem Jahr neu eingeführt wurde, angesetzt. Florian Alt machte sich mit seiner Holzhauer-Honda als Erster an die Arbeit. Nach gut drei Minuten waren dann auch schon die ersten Zeiten da. Schnellster war da mit einer Zeit von 1.39,980 min Alt, gefolgt von Leandro Mercado und Colin Velthuizen. Eine Sekunde langsamer war Mikhalchik mit einer 1.40, 920 min. 27 Fahrer tummelten sich unterdessen rund um den TT Circuit.

Alt verbesserte seine Bestzeit in seiner zweiten Runde und fuhr eine 1.39,158 min. Anschließend ging es zurück an die Box, um noch an der Feinabstimmung für die trockenen Bedingungen zu werkeln. Ebenfalls 1.39er-Zeiten hatten noch Velthuizen, Milan Merckelbagh, Ilya Mikhalchik, Jan-Ole Jähnig, Mercado und Ron Hartog geschafft. Dann passierte an der Spitze erst einmal eine Weile nichts.

Während Alt nach wie vor in der Box war, schob sich Jähnig an allen vorbei auf den zweiten Platz. Hobelsberger war da mit 1.41er-Rundenzeiten auf Platz 13 unterwegs, was dann den Umweg über die Superpole 1 bedeuten würde. Kurz vor der Halbzeit gab es mit einer Zeit von 1.38,997 min durch Mikhalchik die erste 1.38er-Runde und damit Platz 1. Auch für den Ukrainer ging es dann an die Box, während es für Alt wieder raus auf die Strecke ging. 14 Minuten blieben ihm da noch Zeit. Alt und Hannes Soomer waren zu dem Zeitpunkt die einzigen Top-Ten-Piloten auf der Strecke. Alle anderen legten eine kurze Pause ein.

Florian Alt nutzte die freie Bahn und setzte sich mit einer 1.38,675 min an die Spitze und war damit 0,322 Sekunden schneller als Mikhalchik und 0,422 Sekunden schneller als Jähnig. Nachdem sich Alt die Bestzeit gegönnt hatte, ging es auch schon wieder zurück an die Box. Colin Velthuizen hatte sich ebenfalls in den illustren Kreis der 1.38er-Piloten eingereiht und sich damit zwischen Alt und Mikhalchik eingenistet. Doch das letzte Wort war auch vier Minuten vor der schwarz weiß karierten Flagge noch nicht gesprochen. Auch Mikhalchik ging nach seinem elfminütigen Boxenstopp nochmals auf die Piste. Während es im Mittelfeld noch ein paar Verschiebungen gab, blieb die Bestzeit in den Händen von Honda-Mann Alt.

IDM Assen: Superbike Superpole Pre Practice

Superpole 2



1. Florian Alt (D), Honda 1.38,675 min

2. Colin Velthuizen (NL), BMW 1.38,753 min

3. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW 1.38,997 min

4. Jan-Ole Jähnig (D), BMW 1.39,097 min

5. Hannes Soomer (EST), BMW 139,324 min

6. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.39,532 min

7. Bálint Kovács (HU), BMW 1.39,650 min

8. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.39,653 min

9. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.39,788 min

10. Milan Merckelbagh (NL), BMW 1.1.39,825 min

11. Jan Mohr (A), BMW 1.39,929 min

12. Rob Hartog (NL), Yamaha 1.39,934 min



Superpole 1



13. Lorenzo Zanetti (I), Ducati

14. Patrick Hobelsberger (D), BMW

15. Luca Grünwald (D), BMW

16. Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki

17. Oliver König (CZ), Ducati

18. Max Enderlein (D), Yamaha

19. Kevin Orgis (D), BMW

20. Thomas Gradinger (A), Yamaha

21. Marc Moser (D), Ducati

22. Maximilian Kofler (A), Yamaha

23. Sandro Wagner (D), BMW

24. Leon Franz (D), BMW

25. Björn Stuppi (D), BMW

26. Julius Ilmberger (D), BMW