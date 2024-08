IDM Assen: FP2 – Alt hält bei Regen dagegen

Kein schönes Motorradfahrer-Wetter herrscht aktuell in den Niederlanden. Trotz regennasser Strecke kamen alle heil durch die zweite Session. Am Nachmittag geht es in die dritte Trainingsrunde.

Konnte man das Wetter am Morgen mit ein wenig gutem Willen noch als bedeckt mit Nieselregen bezeichnen, war es beim zweiten Freien Training nach der Mittagspause komplett bewölkt und die Strecke des TT Circuit in Assen eindeutig nass. Daher hieß es für alle die, die am Morgen noch in der trockenen Box geblieben waren, raus in den Regen. Denn am späten Nachmittag folgt noch das für die Superpole 1 und 2 am Samstag wichtige Pre Practice. Und auch da ist nicht wirklich mit einer phänomenalen Wetterbesserung zu rechnen.

Freiwillige vor hieß es dann am um 13.25 Uhr und Kawasaki-Pilot Martin Vugrinec, der als Neueinsteiger in der IDM Superbike noch nicht allzu viele Regenkilometer auf seinem Konto haben dürfte, machte mutig den Anfang. Gefolgt von Jan Mohr und Oliver König. Mit dabei auch der Niederländer Rob Hartog, der am Morgen noch pausiert hatte. Auch Leandro Mercado, der jeden Kilometer mit seiner Weber-Kawasaki nutzt, der sich ihm bietet, mischte sich unter das fahrende Volk.

Acht der 27 IDM-Piloten waren nach den ersten Minuten unterwegs. Kurz später tauchte auch Florian Alt mit seiner Holzhauer-Honda auf. Ebenso Toni Finsterbusch, der sich am Vormittag noch mit Zuschauen begnügt hatte. Damit waren 13 Fahrer unterwegs. Die Bestzeit von Vugrinec lag da bei 1.56,720 min. Nach wie vor nicht aufgetaucht waren wie schon am Morgen Patrick Hobelsberger, Marco Fetz, Thomas Gradinger und Max Enderlein.

Alt setzte sich mit seiner ersten gezeiteten Runde von 1.55,137 min an die Spitze, 0,302 Sekunden dahinter tauchte bereits der Niederländer Milan Merckelbagh auf. Doch Alt setzte noch einen drauf und vergrößerte den Abstand zu den Verfolgern auf 1,118 Sekunden. Endlich hatten sich auch Gradinger und Enderlein ein Herz gefasst und machten sich ans Werk. An der Spitze wurde es wieder enger für Alt, denn hinter ihm tauchte auf der Zeitenliste mit einer 1.54,597 min GERT56-Pilot Finsterbusch auf.

Kurzfristig ging das Live-Timing offline und man musste abwarten, was die 19 fleißigen Piloten auf der nach wie vor pitschnassen Strecke veranstalteten. Als die IDM-Liste wieder auf Sendung war, war Finsterbusch mit einer Zeit von 1.53,179 min auf Platz 1 gelandet. Ungemach drohte Florian Alt, mal wieder. Denn wie schon am Sachsenring funktionierte sein Safety Licht nicht wie vorgeschrieben. Sein Weg führte Alt dann auch an die Box.

Hinter Finsterbusch waren nach und nach erst Oliver König, dann Philipp Steinmayr und Colin Velthuizen aufgetaucht. Und immer noch ging das Warten auf Hobelsberger und Fetz weiter. Auch Ilya Mikhalchik verzichtete auf eine erneute Dusche, doch der Ukrainer hatte schon am Morgen seine Regen-Skills mit der Bestzeit unter Beweis gestellt. Ähnlich dachte auch Hannes Soomer und schaute sich das Geschehen aus der Box aus an. Auch Max Kofler, Kevin Orgis und Sandro Wagner blieben im Trockenen.

Nach einem Boxenstopp hatte sich Alt wieder auf den ersten Rang vorgearbeitet, doch seine Bestzeit von 1.52,479 min hatte nicht lange Bestand. Erst rauschte König mit seiner Hertrampf-Ducati und wohl wieder komplett genesen an ihm vorbei und dann überholte der Ungar Bálint Kovács gleich alle beide. Schnellster mit einer Zeit von 1.52,061 min und das bei noch vier zu fahrenden Trainingsminuten.

Nicht mit mir, hatte sich wohl Oliver König gedacht und legte nochmals nach. Nur damit Kovács umgehend wieder Platz 1 zurückerobern konnte. Inzwischen angelangt bei einer 1.51,904 min. Gefolgt von König, Alt, Luca Grünwald, Finsterbusch und Lorenzo Zanetti. Der Italiener konnte sich auf den letzten Metern noch verbessern und rangierte am Ende auf Rang 3. Ähm, 4, denn Alt hatte sich noch vorbeigedrängelt. Allerdings fehlten dem Titelverteidiger 0,061 Sekunden auf Kovács. Doch die machte Alt in seiner letzten Runde auch noch wett und schloss das Training als Führender ab.

IDM Assen: Superbike Freies Training 2

1. Florian Alt (D), Honda 1.51,651 min

2. Bálint Kovács (HU), BMW 1.51,904 min

3. Oliver König (CZ), Ducati 1.52,997 min

4. Lorenzo Zanetti (I), Ducati 1.52,092 min

5. Luca Grünwald (D), BMW 1.52,603 min

6. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.52,628 min

7. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.52,851 min

8. Colin Velthuizen (NL), BMW 1.52,921 min

9. Martin Vugrinec (CRO), Kawasaki 1.53,052 min

10. Jan Mohr (A), BMW 1.53,305 min

11. Jan-Ole Jähnig (D), BMW

12. Philipp Steinmayr (A)

13. Rob Hartog (NL), Yamaha

14. Thomas Gradinger (A), Yamaha

15. Milan Merckelbagh (NL), BMW

16. Björn Stuppi (D), BMW

17. Leon Franz (D), BMW

18. Marc Moser (D), Ducati

19. Julius Ilmberger (D), BMW

20. Max Enderlein (D), Yamaha



In der Box geblieben



Patrick Hobelsberger (D), BMW

Marco Fetz (D), BMW

Sandro Wagner (D), BMW

Kevin Orgis (D), BMW

Maximilian Kofler (A), Yamaha

Hannes Soomer (EST)

Ilya Mikhalchik (UKR)